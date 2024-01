Elítélt ellenzéki politikusok Lengyelországban

Andrzej Duda azt követően nyilatkozott, hogy a miniszterelnökkel a lengyel kül- és belpolitikáról is egyeztetett az elnöki palotában. A sajtókonferenciáján Duda elmondta: felszólította Tuskot és közvetve Adam Bodnar igazságügyi minisztert és főügyészt, hogy tegyenek eleget az elnöki kegyelmi eljárás múlt csütörtöki elindításakor megfogalmazott kérésnek és engedjék szabadon Kamińskit és Wąsikot.

„A bebörtönzöttek fontos közérdekű posztokat töltöttek be és töltenek be most is” – mondta Duda arra utalva, hogy a két politikust októberben a jelenleg ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) képviselőivé választották. Az elnök csütörtökön másodszor is kegyelmi eljárást kezdeményezett a hivatali hatalommal való visszaélés miatt szabadságvesztésre ítélt, múlt kedden az elnöki palotában őrizetbe vett két politikus ügyében.

Kamińskit és Wąsikot 2015 márciusában nem jogerősen három év börtönre ítélték és tíz évre eltiltották közhivatal betöltésétől azon a címen, hogy még az első PiS-kormány időszakában, 2007-ben a korrupcióellenes hivatal vezetőiként hivatali hatalommal való visszaélést követtek el. Andrzej Duda röviddel 2015. évi hivatalba lépése után viszont elnöki kegyelemben részesítette őket. A legfelsőbb bíróság 2023 júniusában azonban új eljárást rendelt el. Decemberben a varsói kerületi bíróság jogerősen kétévi letöltendő szabadságvesztésre ítélte Kamińskit és Wąsikot. Az ítélet nyomán Szymon Hołownia, az alsóház elnöke megfosztotta Kamińskit és Wąsikot képviselői mandátumuktól és ezzel mentelmi joguktól, amit január elején érvénytelennek nevezett a legfelsőbb bíróság rendkívüli ellenőrzések ügyeivel megbízott kamarája.