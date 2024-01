Megújult a kovásznai Elvira-forrás

Előző írásunk

Sepsiszentgyörgy után Kézdivásárhelyen is tájékoztatta az érdeklődőket Vincze Loránt európai parlamenti képviselő az unió dolgairól, illetve el is beszélgetett a fórum résztvevőivel. Szó esett az Európai Unió (EU) jó és rossz oldaláról, ennek kapcsán a zömében fiatalokból álló közönség soraiból kérdéseket is tehettek fel a politikusoknak.