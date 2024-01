A versenyvizsgára meghirdethető állások közül 4555 érinti az önkormányzatok alárendeltségében működő kórházakat, ebbe a kategóriába tartozik a sepsiszentgyörgyi megyei kórház is, ebből a keretből kellett volna részesülnie az egészségügyi minisztériumhoz már októberben benyújtott, majd frissített igénylés szerint. Ennek megfelelően az intézmény huszonöt orvosi, negyvenhat asszisztensi, huszonhárom ápolói, tizenhat takarítói állás meghirdetésére és tizenhárom adminisztratív munkát végző személy alkalmazására vonatkozó igénylést állított össze, ez jelenti a kórház sürgősségi listáját, vagyis ezeknek az állásoknak a betöltése lenne a legfontosabb az első körben. András-Nagy Róbert leszögezte, az említettnél jóval nagyobb a személyzethiány, de ha a megyei kórház szabad utat kapott volna az igényelt állások meghirdetésére, jelenleg ezekre keresnék a jelentkezőket. A hiányzó huszonöt orvos szakonkénti eloszlása a következő: a legnagyobb hiány a neurológián mutatkozik, ahonnan tavaly több orvos távozott, itt három szakemberre számítanak, a sürgősségre, intenzív terápiára, kardiológiára, gyermekosztályra, ortopédiára, rehabilitációra, általános sebészetre két-két orvost szeretnének alkalmazni, a laboratóriumban, a plasztikai sebészeten, felnőtt pszichiátrián, tüdőgyógyászaton, onkológián, belgyógyászaton, a munkaorvosi rendelőben, a patológián egy-egy orvosi állást hirdetnének meg.

A menedzsertől megtudtuk, hogy az 595 ágyas kórházat megillető 1589-es személyzeti létszámkeretnek jelenleg csupán 60 százaléka betöltött állás, ennyire kapnak finanszírozást, s bár jókora szakemberhiánnyal számolnak, csak 958 alkalmazottjuk van. Nagy érvágás volt, hogy tavaly többen hagyták el a kórházat, egy év alatt harminchéttel csökkent a létszám, tizenkét orvos ment el, négy rezidens érkezett, ez is növeli a betöltetlen állások számát, amelyekre versenyvizsgát szeretnének kiírni. Idéntől lehetőség van a megüresedő munkahelyek betöltésére, ha valaki távozik, helyére alkalmazhatnak új munkavállalót, de csak ugyanabba a munkakörbe, ez is segítség, de nem oldja meg a jelenlegi személyzethiányt – hangsúlyozza a kórházmenedzser. Szerinte eleve elhibázott a kórházak személyzeti keretének a megállapítása, mert az intenzív osztályon nem lehet az ágyak számához, a sürgősségen az esetek mennyiségéhez kötni a különböző besorolású alkalmazottak létszámát, még akkor sem, ha ezeken a szakterületeken amúgy is kiemelkedően magas a szóban forgó arány. A menedzser úgy véli, a jelenleginél több tényezősnek kellene lennie annak a feltételrendszernek, hogy adott kórház milyen személyzeti kerettel dolgozhat, de mindaddig csak elméleti számok ezek, amíg a finanszírozás szabja meg, hogy milyen mértékben tölthetik be a szabályozás szerinti állásokat.

Lapunk kérdésére, hogy a megyei kórház vajon miért maradt ki a vonatkozó listáról, a menedzser elmondta, szerinte nincs minden veszve, mert szó van egy második memorandum kibocsátásáról is, amely révén remélhetőleg az általa vezetett intézmény igénylése is jóváhagyást nyer, és akkor meghirdetik a versenyvizsgákat.