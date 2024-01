Jól csúszik a mesterséges hó

A többnapos hóágyúzással használhatóvá varázsolt kis pályán már igazi téli táj fogadta az érkezőket, különösen a felső részen, ahol napközben is ontották a havat a gépek. Kisebb bosszúságok azért akadtak: nem minden kártyára sikerült egyből feltölteni a vásárolt pontszámokat (a pénztárnál elég lassan haladó sorok miatt érdemes a városban, az uszodánál vagy az arénánál előre kiváltani a síbérletet), és a felvonót is többször megállították egy-egy hirtelen meghibásodás miatt. Maga a pálya azonban jól elő volt készítve, és a hangulat is inkább a napsütéshez, mint a még kissé csípős fagyhoz igazodott. De a hideg ellen is volt orvosság: a síház emeleti kisvendéglőjében a szokásos finomságokkal várták a betérőket. A sugásfürdői közönség amúgy nem csupán sízőkből és hódeszkázókból, illetve a sízni tanuló apróságok pálya alján várakozó szüleiből áll: a Rókavár erdei iskolában gyakran táboroznak gyermekek, ezúttal az evangélikus egyház Cantate gyermek- és ifjúsági kórusa szánkózott és hancúrozott a pálya melletti hóban.

A sorompós, fizetéses parkolórendszer a hétvégén nem működött, de ez nem okozott gondot, nem volt fent egyszerre olyan sok gépkocsi, hogy ne lehessen parkolóhelyet találni. Tömegközlekedéssel is fel lehet jutni: a Multi-Trans buszjárata hétfő kivételével naponta kétszer megy fel Sugásfürdőre (10 és 16 órakor indul a Lábas Háztól, 13 és 19 órakor pedig vissza), a sétavonat pedig hétvégeken naponta háromszor fordul (pénteken, szombaton és vasárnap 11, 13, illetve 15 órakor indul a Kálvin térről, visszafelé pedig 12, 14 és 16 órakor), utóbbi azonban jóval drágább: míg busszal oda-vissza 5 lejbe kerül az előre megvásárolt jegy (a buszon kétszer ennyibe), a sétavonatozásért egy felnőttnek oda-vissza 24 lejt kell kifizetnie, a gyermekeknek pedig 12 lejt. A síbérlet­árak tavaly­hoz képest nem változtak.

Aki a sízés után egy lazító fürdésre, szaunázásra számít, az jó, ha előre érdeklődik a lehetőségről (a 0745 395 753-as telefonszámon): a Sugás Spa népszerűsége ugyanis növekvőben van, szombaton és vasárnap is zárt körű magánrendezvények számára foglalták le, ilyenkor külső vendéget nem fogadnak.