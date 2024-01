Beke Ernő tulajdonos elmondta, az elmúlt tizenhárom év és négy hónap alatt 53 országból 50 400 látogatója volt a Gyűjtemények Házának. Azt is megtudtuk, hogy a múlt esztendő jól indult, hiszen már január első napjaiban látogatói voltak, köztük visszatérők, akik mindig szívesen időznek a Gyűjtemények Házában, mivel mindig találnak újdonságokat. Sikeres, népszerű rendezvénynek bizonyult a háromhavonta megrendezésre kerülő időszakos kiállítássorozat, amit idén is folytatnak. Jelenleg 720 darab ásványt, féldrágakövet lehet megtekinteni. 2023-ban a Gyűjtemények Házának 5462 hazai és külhoni látogatója volt.

Beke Ernő idénre négy időszakos kiállítást tervez. Ezek lennének az osztrák–magyar, illetve magyar és román papírpénzeket és érméket, a különböző országok kártyanaptárait, román és magyar telefonkártyákat, valamint nagyanyáink kézimunkáit bemutató időszakos kiállítások. A tulajdonos azt is elmondta, hogy – akárcsak az előző évben – az időszakos tárlatok esetében változások is lehetnek, mert ha jelentkezik egy gyűjtő azzal, hogy ki szeretne állítani, akkor Beke Ernő azt állítja ki, mivel a négy tervbe vett gyűjtemény anyaga a saját tulajdona. Beke Ernő azt is elárulta, hogy a Kinderbarlangban kiállított eddigi 9200 kindertojás a tavaly gyűjtött vagy adományba kapott darabokkal februárra eléri a tízezer darabot. A most kiállított ásvány- és kőzetgyűjtemény sem kerül vissza a dobozokba, hanem a több mint 4500 kölnivizes és régi üveg társaságában az állandó tárlat részeként továbbra is látható marad. Beke Ernő idén is szeretettel várja a látogatókat naponta 8 és 18 óra között, nagyobb csoportok esetében időpont-egyeztetés céljából arra kéri a csoport vezetőjét, hogy hívja őt a 0744 202 702-es telefonszámon.