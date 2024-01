Házkutatás a prefektúrán - FRISSÍTVE

Az intézmény előtt a csendőrség járműve és egy fővárosi rendszámú gépjármű volt látható, az épületbe nem lehet belépni. A kormányhivatal illetékesei nem tudtak részletekkel szolgálni, annyit erősítettek meg, hogy házkutatás zajlik, annak tárgya viszont nem ismert, amint az sem, hogy melyik hatóság jár el.

A csendőrség különleges egységének maszkot viselő tagjait több rendben is látni lehetett, amint ki- bejártak az épületbe. Forrásaink szerint a rendőrség országos korrupcióellenes ügyosztálya, illetve a korrupcióellenes ügyészség emberei vizsgálódtak. Ráduly István prefektus nem tartózkodott az épületben, ez később több nem hivatalos forrásból megerősítést nyert. Egyes források szerint a kormányhivatal vezetője Kolozsváron volt a házkutatás idején.

FRISSÍTÉS

A nap folyamán pár hivatalosan meg nem erősített, ám több forrás által is egybehangzóan állított értesülés is eljutott lapunkhoz, ezek egyike arról szólt, hogy a hatóságok nem csak a prefektúrán tartottak házkutatást, hanem Ráduly István bikfalvi lakásán is, illetve reggel a kataszteri, telekkönyvi hivatalt is felkeresték. Pár nem hivatalos forrásunk azt is megerősítette, hogy a hatóságok több vállalkozásnál is házkutatást tartottak.

Egy másik, szintén több szálon beérkezett értesülés szerint a hatóságok két ügyben kutakodtak. Egyrészt a prefektúra épületében belügyminisztériumi forrásokból fedezett, 2021-ben elvégzett villanyhálózat-felújítási munkálatok kapcsán (ezekről a maguk idején lapunkban is beszámoltunk), másrészt egy ingatlan-visszaszolgáltatás, egy földterület ügyében. Mint akkor írtuk, az elavult villanyhálózat cseréje már rég indokolt volt, mivel már nem bírta terhelést és veszélyessé vált; a földterület visszaszolgáltatása kapcsán forrásaink részletekkel nem tudtak szolgálni. Arról sem lehetett közelebbit megtudni, hogy a vizsgálat ki, vagy kik ellen irányul.

A sajtó érdeklődésére egyébként a helyi korrupcióellenes ügyosztály, valamint a megyei ügyészség csak annyit erősített meg, hogy az épületben valóban zajlik valamilyen vizsgálat, de azt nem ők végzik.