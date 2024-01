Mára már mindenki tudja, hogy a hagyományos izzóknál mennyivel energiatakarékosabbak a LED izzók, és remélhetőleg lecserélte már Ön is a régi izzóit az új típusúra. Ezáltal nem csupán az energiamegtakarítás lesz 80-90%-os, hanem a költségmegtakarítás is, hiszen jóval tovább kitartanak a LED-es lámpák, mint korábbi társaik, így ritkábban kell majd cserélni őket.

Melyek a mostani elérhető fényforrás típusok?

Jó dolog, ha találunk egy olyan webshopot, ahol megtekinthetjük a jelenlegi készletet bármely áruféleségből. Igaz ez a BestMarkt webáruházra, ahol izzók, fényforrások sokoldalú kínálatával találkozhatunk, melyeket minden esetben részletes magyarázatok tesznek teljessé. Mivel a LED-es technológia szinte minden területen felváltotta a tradicionális megvilágításokat, ezért az árukínálatban szinte csak ezekkel a típusokkal találkozhatunk, azonban ezeknek a legszerteágazóbb modelljeivel, megspékelve különleges funkciókkal.

Ezek a fénykibocsátó diódák a már említett előnyös tulajdonságaik mellett, a kialakításuktól függően még arra is képesek, hogy tetszés szerint változtassák fényerejüket, netán akár a színüket. A LED-es technológiát is folyamatosan fejlesztik, így a legújabb típusok programozhatók is.

A színhőmérséklet is szabályozható

Attól függően, hogy milyen típusú és mekkora helyiségben, intézményekben vagy lakásokban van szükség ezekre a fényforrásokra, megoldható az is, hogy a legszélesebb skáláról válogassuk ki a számunkra megfelelő színhőmérsékletet. Van, aki a hidegebb, fehérebb fényt szereti, míg mások a meleg, sárgásabb árnyalatot.

Ha Ön is ez utóbbi kategóriába tartozik, akkor 3.000 Kelvin alatti értékű izzót kell vásárolnia. A hideg, akár kékfény értéke 4.000 Kelvintől indul és elérheti a 7.500 Kelvint is. A webáruházban számos olyan fényforrás kapható, amelynek fényhatása szabályozható, így nappal a hidegebb, este a melegebb, hangulatosabb színképet fogja mutatni.

Fényerősség mértéke

Az izzók erősségét lumenben mérjük. A LED-es technológia azáltal is sokkal korszerűbb lett, hogy fénykibocsátását tekintve is a sokszorosát tudja nyújtani hagyományos társainak. Míg egy klasszikus izzó kb. 15 lumen erősséget bocsátott ki wattonként, addig a diódás változatok elérik a 100 lm/watt kibocsátást is.

A BestMarktnál a keresésünket számos szempont segíti, így a színhőmérséklet mellett a nekünk szükséges fényerősség mértékét is bejelölhetjük. Emellett kilistázhatók találatok a névleges feszültség, a sugárzási szög vagy ami még nagyon fontos, az élettartam alapján. Ha bizonyos műszaki termékekbe keresünk izzókat, akkor nagyon fontos szempont lehet, hogy a maximális teljesítményt tudja nyújtani az a készülék.

Összességében elmondható, hogy a BestMarkt webáruházban kapható LED-es fényforrások, legkülönfélébb izzók vonzereje a takarékosság, a gazdaságosság, a hosszú élettartam, a megbízhatóság és nem utolsósorban a megfizethető ár. (X)