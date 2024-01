– Hétfő óta itthon készülnek a bajnokság folytatására. Ezt megelőzően edzőtáborban vettek részt Törökországban, ahol két mérkőzést is játszottak. Hogyan sikerült a felkészülés?

– A legutóbbi tétmérkőzés óta csak négy hét telt el, így nem állt sok idő a rendelkezésünkre, ezért a felkészülésünk is rövid volt, hiszen csak tíz napot töltöttünk Törökországban. Az edzőtáborban két találkozót játszottunk, szerintem az FC Magdeburg némileg erősebb ellenfélnek bizonyult. A német csapatot sikerült legyőzni, úgy gondolom, az nagy intenzitású, remek meccs volt. A második mérkőzésnek már fáradtabban vágtunk neki, hiszen nehéz edzések voltak mögöttünk, ráadásul különböző teszteket is végeztünk. Pozitívan zártuk a felkészülés első részét, aztán másfél nap pihenő után hétfő óta hazai környezetben gyakorlunk.

– Bernd Storck érkezésével eredményesebb lett a csapat játéka, a legutóbbi öt mérkőzésen veretlenek, ennek köszönhetően a táblázat ötödik helyén töltötték a téli szünetet. Milyen a közös munka a német szakemberrel?

– Pozitív a közös munka a német vezetőedzővel, az eredmények magukért beszélnek. Nagyon bizakodó vagyok, szeretnénk az új évet úgy kezdeni, ahogy a téli szünet előtt befejeztük. Az elmúlt időszakban keményen dolgoztunk, várjuk már, hogy ismét tétmérkőzéseket játsszunk.

– Pénteken hazai pályán folytatják a bajnokságot, a téli szünetben erősítő Jászvásári Poli lesz az ellenfelük.

– Az ellenfél teljesítményét és a labdarúgókat a következő napokban kielemezzük. Igyekszünk saját magunkkal foglalkozni, hogy a mérkőzésig minél jobb állapotban legyünk. Az mindenképp pozitívum számunkra, hogy hazai közönség előtt játszunk, hiszen zord az időjárás az országban, abban viszont biztosak lehetünk, hogy itthon a pálya remek állapotban van, ugyanis a gondnokok óriási munkát fektetnek bele.

– Az alapszakaszban még kilenc mérkőzésük van hátra, öt hazai környezetben és négy idegenben. Hogyan látja az esélyeket?

– Úgy gondolom, a labdarúgásban fontos, hogy mindig csak a következő feladatra összpontosítsunk, nyilván kell egy nagyobb célnak is lennie. Szerintem mérkőzésről mérkőzésre kell gondolkodunk, ha sikerült győzni a Jászvásár ellen, akkor koncentrálhatunk az Aradi UTA elleni találkozóra. Az előző meccseken mutatott teljesítményünk alapján a helyünk a felsőházi rájátszásban van. Az a legfontosabb, hogy bejussunk a playoffba, utána pedig majd meglátjuk, a legjobb hat között mire leszünk képesek.

– Tavaly szeptember elején igazolt Sepsiszentgyörgyre, azóta 14 mérkőzésen öltötte magára a piros-fehér mezt. Milyen érzés a székelyföldi közönség előtt játszani?

– Negatív hullámba csöppentem, amikor Sepsiszentgyörgyre igazoltam, ezért nehezebb volt felvenni a ritmust és beilleszkedni. A játékosoknak és a szurkolóknak is könnyebb, amikor győzelmi sorozatban van a csapat, viszont ilyen a futball: egyszer fent, egyszer lent. Úgy gondolom, hogy az eredménytelen időszakban is a szurkolók mindig mellettünk álltak, egyszer sem szidtak azért, mert hat mérkőzést elvesztettünk.

– 2022-ben még tagja volt a Nemzetek Ligájában bravúros eredményeket elérő magyar válogatottnak. A Sepsi OSK és a folyamatos játéklehetőség visszautat jelenthet a címeres mezhez?

– Nyilván néha a fejemben motoszkál, hogy ismét tagja legyek a válogatottnak. A nemzeti együttes nagyon jól szerepel, ám a szövetségi kapitány fel­adata eldönteni, hogy kikre számít a folytatásban. Végzem a dolgomat, elsősorban igyekszem segíteni a sepsiszentgyörgyi csapatot, remélem, pozitív eredményeket érünk el a bajnokság hátralévő részében.

– Fél év múlva kezdődik az Európa-bajnokság, Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, szeretnének maradandót alkotni Németországban. Ön szerint meddig juthat a magyar válogatott?

– Az utóbbi három évben óriásit fejlődött a válogatott. Úgy hiszem, hogy képesek lehetünk meglepetést okozni, reális esély van kijutni a csoportból, majd azt követően bármi megtörténhet.