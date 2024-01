Hivatalos: beruházásokat és egy földügyet ellenőriztek a prefektúrai házkutatás során

A prefektúra közlése szerint a hatóságok egy komplex ellenőrzési akciót indítottak az intézménynél a 2021-es év utáni beruházásokkal kapcsolatban. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) brassói részlegének képviselői begyűjtötték az összes ezzel kapcsolatos dokumentumot, és azt vizsgálják, hogy történt-e bűncselekmény – olvasható a tájékoztatóban.

A közlemény Ráduly István prefektust idézi, aki szerint minden beruházás a törvényes eljárást követte. Az elmúlt években felújították az épület elavult villanyhálózatát, ugyanis már nem bírta a sokasodó elektronikus eszközök terhelését, több helyen felújították az irodák padlózatát, újra vakolták és festették a falakat. Felújították a tetőzetet, a homlokzatot, kicserélték az épület stílusához nem illő vasajtót. Ezek szükséges beavatkozások voltak, hiszen a villanyhálózat már veszélyessé vált, a tetőn folyt be a víz, az irodákban szakadt be a padlózat, tenni kellett valamit. „Munkatársaimmal együtt hónapokig valóságos építőtelepen végeztük a munkánkat, csak azért, hogy javuljanak a körülmények, és hogy a városközpontban lévő épület ismét régi pompájában ragyogjon” – közölte e prefektus. Erre mind közpénzt költöttek, amiről pontosan elszámoltak a finanszírozó belügyminisztérium irányába. A korszerűsítési, felújítási beruházásokról korábban lapunkban is beszámoltunk a prefektúra adatai alapján.

A kormányhivatal vezetője szerint a hatóságoknak joguk és kötelességük ellenőrizni, hogy az adófizetők minden egyes lejét racionálisan, a törvényes előírások betartásával költötték-e el. Ráduly István azt is leszögezte, hogy a legmesszemenőbben együttműködtek az ellenőrző csoporttal, minden általuk kért dokumentumot a rendelkezésükre bocsátottak. A prefektus továbbá annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy mind ő, mind a munkatársai is minden előírást, eljárási szabályt maradéktalanul betartottak

A hivatal tájékoztatója megerősítette azt a keddi értesülést is, hogy a hatóságok anyagot gyűjtöttek egy terület visszaszolgáltatásával kapcsolatban is, de erről többet nem közöltek. Ráduly István továbbá azt is megerősítette, hogy a hatóságok a saját lakásában is kutattak dokumentumok után. Nem kívánta kommentálni a DNA-akció intenzitását, formáját.

Amint arról több forrásunktól érkező információk alapján már beszámoltunk, a vádhatóság a telekkönyvi hivatalt is felkereste a visszaszolgáltatási ügy kapcsán, illetve pár magáncégnél is vizsgálódott a beruházások okán.