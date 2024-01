Mindkét oldalon hatékonyan működött a védekezés, a 10. percben egy összefejelés után Sipos Adrián rövid időre kiszállt a játékból, később pedig Bánhidi Bence piros lapot kapott. A cserejátékosok remekül kapcsolódtak be a mérkőzésbe, emiatt az ellenfél időt kért (10–7). Az izlandi csapat kiválóan felkészült a rivális beálló­játékára, ám a magyar gólok átlövésekből és betörésekből jöttek. A játékrész közepén hét percig nem talált be a magyar együttes, azonban az izlandi gárda ezt nem tudta kihasználni. Chema Rodríguez legénysége három és fél perccel az első félidő vége előtt még négy góllal vezetett, a szünetben pedig 15–13 volt az állás. A magyar alakulat a második felvonás elején két irányítóval támadott, és mindezt olyan remekül tette, hogy hamarosan már öt góllal vezetett. A 41. percben jött a második izlandi időkérés, ugyanis a magyarok támadásban és védekezésben is rendkívül felkészültnek tűntek (24–18). Palasics Kristóf remekül védett, nyolc percig nem kapott gólt, ám aztán az ellenfél sorozatban háromszor betalált (29–23). A magyar válogatott kilábalt a hullámvölgyből és a vártnál sokkal magabiztosabb játékkal győzött.

A C-csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 pont, 2. Izland 3, 3. Monte­negró 2, 4. Szerbia 1.

A középdöntő állása: * I. csoport: 1. Magyarország 2 pont, 2. Franciaország 2, 3. Ausztria 1, 4. Horvátország 1, 5. Németország 0, 6. Izland 0 * II. csoport: 1. Dánia 2 pont, 2. Svédország 2, 3. Szlovénia 2, 4. Hollandia 0, Norvégia 0, Portugália 0.