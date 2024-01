Az érvényben lévő szabályozás szerint az orvosnak csak egy szerződése lehet az egészségbiztosítási pénztárral. Ez azt jelenti, ha állami kórházban dolgozik az illető, az adott kórház osztályán és a járóbeteg-rendelőben végzett munkáját a biztosító megtéríti az intézménynek, ha ezen kívül magánrendelőt is működtet, ott a páciensnek fizetnie kell; ellenben, ha kizárólag magán szakorvosi rendelőt tart fent, egyénileg köthet szerződést az egészségbiztosítási pénztárral – részletezte Opris Zsolt. Utóbbi esetben nem mindegy, hogy a biztosító mennyit térít meg, ezért érinti csapásként őket, hogy idéntől 35 százalékkal csökken a finanszírozás. Kiállnak emellett a családorvosokért is, mert a tervezett megszorítások nyomán az ő jövedelmüket is jócskán megnyirbálná a kormány.

Kérdésünkre a háromszéki orvosi kamara elnöke elmondta, méltánytalan, hogy a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház nem kapott szabad utat egyetlen betöltetlen állás meghirdetésére sem a január 11-i kormányülésen elfogadott, közel nyolcezer egészségügyi munkahely felszabadítására vonatkozó memorandum alapján, ezért Kovászna megye közel négyszázötven orvosa nevében és az orvosi kamara vezetőjeként tiltakozik a vonatkozó döntés ellen.

A megyei kórházat fenntartó háromszéki önkormányzat ismeri az intézmény helyzetét, egyetértettek a százhuszonnégy állásra vonatkozó igénylistával, és miután kiderült, hogy nem kaptak jóváhagyást ezek felszabadítására, kedden újból benyújtották a kérést az egészségügyi és a fejlesztési minisztériumhoz – tudtuk meg Henning Lászlótól. A megyei tanács alelnöke lapunknak elmondta, kérik egy újabb memorandum kibocsátását, amelyben azok a kórházak is szerepelnek, amelyek kimaradtak az első rendeletből, ezáltal a sepsiszentgyörgyi megyei kórház is lehetőséget kapna, hogy meghirdesse a betöltetlen állások legalább egy részét. Henning Lászlónak nincs tudomása arról, hogy milyen feltételrendszer szerint határozta meg az egészségügyi tárca, mely kórházak részesülnek első körben a szóban forgó lehetőségben, de abban bízik, rendre minden intézmény szabad utat kap és alkalmazhat a saját sürgősségi listája szerint.