Előző év márciusában Sepsibükszádon indult a háztáji vendéglátók létrehozását népszerűsítő, díjmentes képzéssorozat, majd további településeken, Vargyason, Mikóújfaluban, Csernátonban, Gelencén, Kézdiszentkereszten, Illyefalván, Uzonban és Bodzafordulón is tájékoztatókat tartottak, összesen 242 résztvevő számára.

A hegyvidéki ügynökség bodoki irodáját vezető Crișan Mária úgy fogalmazott, az előző esztendő úttörőnek számított a gasztropontok megnyitása tekintetében, miután 2021–2023 között országszerte mintegy 7500 érdeklődő kapcsolódott be a háztáji vendéglátóegységeket célzó felkészítőkbe. Háromszéken néhány éve a sepsibükszádi halastavaknál létesült az első gasztropont, tavaly a Szitabodzához tartozó Krasznán, illetve Bodzafordulón a struccfarmnál nyitottak újabb gazdasszonykonyhát.

A következő időszakban folytatják a képzéseket, és lesz olyan település, ahol a tavalyi felkészítők nyomán tapasztalt igényre válaszolva idén ismét ellátogatnak a szakemberek, köztük Illyefalvára, de Málnáson is tervezik a találkozót – tudtuk meg. Mint arról korábban beszámoltunk, a résztvevők a kurzus végén olyan oklevelet kapnak, melynek birtokában a cégbíróságnál hivatalosan is bejelenthetik ezt a tevékenységet. A gasztropontot az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hivatalnál is be kell jegyeztetni. Crișan Mária jelezte, a terepmunka során azt tapasztalták, többen komolyan érdeklődnek a gasztropontok működtetése iránt, irodájuk pedig segíti az érintetteket a Háromszék hagyományos termékeit, ízvilágát népszerűsítő létesítmények bejegyeztetésében.

A vonatkozó jogszabály tavaly decemberben módosult, így a korábbi 12 helyett most már naponta 15 személy számára lehet felszolgálni a gasztropontokon helyi és háztáji termények, termékek felhasználásával összeállított, frissen elkészített ételeket. Újdonságnak számít továbbá, hogy immár nem csak falvakon, hanem a városokhoz tartozó vidéki településeken is lehet gazdasszonykonyhát működtetni, illetve olyan magánszemélyek is belevághatnak hasonló foglalatosságba, akik például termelői engedéllyel rendelkeznek. Ami a helyszínt illeti, a családi portán kívül ezentúl mezőgazdasági farmokon, horgászlétesítményeknél, de akár esztenákon, méhészeteknél, borospincéknél, gomba és erdei gyümölcs begyűjtésével foglalkozó központoknál is lehet gasztro­pontot működtetni.

Háromszék közelében, Bodza­vámon működik egy közkedvelt gazd­asszonykonyha-hálózat, a szomszédos Hargita megyében nyolc hasonló létesítményt jegyeztek be, Maros megyében két hasonló vidéki konyha szerepel az állat­egészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság nyilvántartásában. Országszerte több mint háromszáz gasztro­ponton kóstolhatják meg a vendégek az adott térség jellegzetes, hagyományos ételeit.