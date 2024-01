Ursula von der Leyen: Milliárdok maradnak befagyasztva

Bírálják Magyarországot

Ursula von der Leyen az Európai Parlament plenáris ülésének a jogállamiság magyarországi helyzetéről és a befagyasztott uniós pénzeszközökről tartott vitán kiemelte: az igazságszolgáltatás reformjáról szóló új törvény szavatolja a bírói függetlenség megerősítését és korlátozza az igazságszolgáltatásba való politikai beavatkozás lehetőségét. „Ezt kértük, Magyarország pedig teljesítette” – fogalmazott. A szexuális kisebbséget érintő jogokkal, az akadémiai szabadsággal és a menedékjoggal kapcsolatos aggályok miatt visszatartott pénzeszközök azonban mindaddig befagyasztva maradnak, amíg Magyarország nem teljesíti az összes szükséges feltételt – szögezte le az uniós bizottság elnöke.

Guy Verhofstadt liberális európai parlamenti képviselő felszólalásában azt mondta, az Európai Bizottság engedett Orbán Viktor zsarolásának a Magyarországnak járó pénzek egy része felszabadításával. Hozzátette: „ezt most le kell állítani”, ellenkező esetben az EU újabb utat nyit az „orbáni zsarolásoknak”. Szavai szerint az érvényes uniós szerződések értelmében a tervezett pénzügyi támogatás jár Ukrajnának. A maradék 26 uniós tagország együttműködésében az ukrajnai támogatás elfogadása megoldható – mondta. „Keménynek kell lenni Orbán Viktorral szemben. A csata nem Magyarországról szól, hanem az európai liberális demokráciáról. Ezt a csatát meg kell nyerni” – mondta Guy Verhofstadt.

Boszorkányüldözés

Ursula von der Leyen elismerte: Brüsszel az LMBTQ-jogok és a migráció miatt tartja vissza a Magyarországnak járó uniós pénzek jelentős részét – írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Facebook-oldalán tegnap. Kovács Zoltán bejegyzésében közölte: „Brüsszel zsarolással próbál rávenni minket, hogy fogadjuk el az LMBTQ- és migrációs szabályaikat, és ilyen módon visszaél az uniós pénzekkel.”

Felidézte: szerda reggeli, az Európai Parlamentben elmondott beszédében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „dicsérettel illette a magyar kormányt annak kapcsán, hogy teljesítette az Európai Bizottságnak az igazságügyi reformokhoz kapcsolódó követelményeit”, ami lehetővé tette a Magyarországnak járó, de korábban befagyasztott uniós pénzek egy részének a felszabadítását. Az államtitkár közölte: Ursula von der Leyen beszédében arra is kitért, hogy ugyanakkor körülbelül 20 milliárd eurónyi forrás továbbra sem fizethető ki. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint „a dolog iróniája, hogy az LMBTQ-jogok és a migrációs politika nemzeti hatáskörbe tartozó kérdések”, ahogyan a felsőoktatási, illetve kutatási szabadság is, „ami azt jelenti, hogy ezek olyan területek, ahol az Európai Uniónak semmiféle beleszólása nem lehet, és hogy őszinték legyünk, nem is volna helyes, ha lenne”. Kiemelte: az uniós szerződések erről egyértelműen rendelkeznek.

Hozzátette: habár Orbán Viktor miniszterelnök kormányai „nagy hajlandóságot mutattak a Brüsszellel való együttműködésre és a kompromisszumok megtalálására minden olyan területen, ahol ez lehetséges volt”, a gyermekvédelmi törvény – amelyet, mint írja, „Brüsszel LMBTQ-törvénynek nevez, de valójában a gyermekeink védelméről szól” – és a migrációs politika „messze a vörös vonalon túl esik”, és „mint ilyen, továbbra is ki fogunk állni a magyar emberek érdekei és döntései mellett”.

Hangsúlyozta: „a Magyarország ellen folytatott, véget nem érő boszorkányüldözés keretében Brüsszel mindezt egy olyan vitába tereli, amely arról szól, hogy vajon a törvény »melegellenes-e«, amikor valójában a törvény nem kíván semmivel szemben állást foglalni, ehelyett szigorúan védi a gyermekeket és támogatja a családot”. Mint írta, a 2016-os migrációs népszavazás alkalmával a válaszadók több mint 98 százaléka, 3,3 millió magyar „utasította el Brüsszelnek azt a tervét, amellyel migránsbetelepítési kvótát kívánna erőltetni Magyarországra”, és azóta „Európa-szerte egyre szélesebb körben elfogadott vélemény, hogy a tömeges illegális migráció kérdésében Magyarország cselekedett helyesen akkor, amikor a válság kitört”. „Nem engedjük, hogy Magyarországot bevándorlóországgá változtassák, és mindig meg fogjuk védeni azt a jogunkat, hogy csak mi dönthetjük el, kit engedünk be hazánk területére” – fogalmazott az államtitkár. Kovács Zoltán bejegyzését Ursula von der Leyennek címezve azzal fejezte be: sajnálja, de ez alkalommal nem lesz kompromisszum ebben a két kérdésben.

Elfogadhatatlan a zsarolás

„Elfogadhatatlan az ideológiai zsarolás, hogy fel akarják függeszteni Magyarország szavazati jogát csak amiatt, mert fontos politikai kérdésekben nem értünk egyet” – jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője Strasbourgban tegnap.

Hidvéghi Balázs közösségi oldalán tette közzé az Európai Parlament plenáris ülésén, a jogállamiság magyarországi helyzetéről és a befagyasztott uniós pénzeszközökről tartott vitán elmondott beszédét. A politikus felszólalásában hangsúlyozta: „Többféle vélemény lehet és van arról, hogyan segítsük Ukrajnát. Mi továbbra is úgy gondoljuk: az elsődleges célunk az azonnali tűzszünet és béketárgyalások kell hogy legyen.” Hidvé­ghi Balázs hangsúlyozta: minden Magyarországnak járó eurócentet haladéktalanul ki kell fizetni. „Az ideológiai zsarolás elfogadhatatlan” – emelte ki, megjegyezve, „ha az EP-képviselők valódi jogállamisági problémákat akarnak látni, akkor inkább azzal kellene foglalkozniuk, ami Lengyelországban történik mostanság”. A politikus szerint „a legalja mindennek” az, hogy fel akarják függeszteni Magyarország szavazati jogát „csak amiatt, mert fontos politikai kérdésekben nem értünk egyet”. „Ha önök nem értenek egyet valakivel, akkor el akarják hallgattatni és megvonni a szavazati jogát?! Ez diktatúra. Önök ezzel az Európai Unió sírját ássák. Ébredjenek fel, és hagyjanak fel ezzel az őrültséggel” – fogalmazott a politikus.