Bukarest főpolgármestere is jobb belátásra tért, és tegnap mégis engedélyt adott arra, hogy az elmúlt napokban a város körgyűrűjén kívül tüntető gazdák vasárnap, hétfőn és kedden a parlament előtti Alkotmány téren rendezzenek tüntetést, ám mind a résztvevők, mind pedig a fővárosba behajtó nehézjárművek száma tekintetében korlátokat szabott meg. Nicușor Dan a fuvarozók és gazdálkodók első kérelmét elutasította, arra hivatkozva, hogy lebénítják a kormány előtti Victoriei tér és a szomszédos utcák forgalmát. A hétvégén Temesvár központjában is felvonulnak a traktorok-kamionok, Dominik Fritz polgármester minden további nélkül engedélyezte ezt.

A kormány tegnapi ülésén egy első intézkedéscsomag elfogadásával reagált a gazdák és fuvarozók követeléseire. Marcel Ciolacu miniszterelnök a kabinet ülésének elején azt mondta: egyeztettek az utcára vonult mezőgazdasági termelőkkel, valamint a nagy gazdaszervezetek képviselőivel is, és jogosnak tartják a követeléseiket. Bejelentette: egyebek között hektáronként 100 eurós támogatást hagynak jóvá a 2022. őszi vetésű növényekre (ennek a negyedmilliárd euró költségű intézkedésnek becslése szerint 162 ezer kedvezményezettje lesz), egyenértékűvé teszik a B és a TR kategóriájú, illetve a B1 és a TR1 kategóriájú hajtási jogosítványokat, és azt is törvénybe foglalják, hogy a munkagépek forgalomba helyezéséhez elegendő lesz bejegyzésük az illetékes önkormányzatnál. A kabinet első olvasatban tárgyalta azt a jogszabályjavaslatot, amely lehetővé tenné a banki hiteltörlesztés elhalasztását a 2023-ban aszálykárokat szenvedett gazdák számára. Módosul továbbá a határátkelőhelyeken a tehergépkocsikon végzett tömeg- és méretellenőrzés is oly módon, hogy a kamionok súlyának túllépésére vonatkozó európai toleranciaküszöböket Romániára is kiterjesztik.

A január 10-e óta munkagépekkel és nehézjárművekkel felvonuló gazdák, illetve fuvarozók tüntetései tegnap három helyszínen okoztak közlekedési fennakadásokat: a Suceava megyei Szeretvásár határátkelőnél, a Szatmár megyei Halmi határátkelőnél és az Ilfov megyei Afumați-on.



Leváltások a vámhivatal és az adóhatóság élén

A múlt szerdától tüntető gazdák és fuvarozók ukrán gabonatranzittal kapcsolatos panaszai miatt tegnap Marcel Ciolacu kormányfő (Marcel Boloș pénzügyminiszter javaslatára) leváltotta Ion Cupát, a vámhivatal vezetőjét és Sandu Costeát, az adóhatóság (ANAF) alelnökét. A gazdák a hatóságok passzivitását kifogásolták a romániai gabonacsempészettel szemben, és azt sérelmezték, hogy az ukrán gabonát a román utakon külföldre szállító és a konstancai kikötőben hatalmas torlódást okozó kamionokat a hatóságok szerintük nem ellenőrzik ugyanolyan szigorral, mint a többi járművet. A tüntetők azt kérték, hogy válasszák külön forgalmi sávokba az ukrán gabonaszállítmányokat, illetve az EU-s teherautókat a határátkelőkön és a konstancai kikötőben.

A kormány hétfőn közleményben cáfolta, hogy Romániában feketén értékesítenék a más piacokra szánt ukrán gabona egy részét, a gazdák viszont azt állítják, hogy a gabonaszállító teherautók olykor több tonnával is könnyebbek lesznek a határátlépés és a konstancai kikötő között.