A hazaiak kosara nyitotta meg a magyar–székely párharcot, amelyre Hrisztova válaszolt. A folytatásban a DVTK jobban játszott, a 6. percre már 10 pontos volt az előnye a támadásban pontatlan háromszéki alakulathoz képest (16–6). A cserepadról érkező Pašić fellendítette a zöld-fehérek játékát, ám a mieink így is mínusz 11-gyel zárták az első negyedet (22–11). Gereben gyors kosara adta meg a második szakasz ritmusát, és Zoran Mikes tanítványai támadásról támadásra csökkentették hátrányukat (23–19). A magyarok időkéréssel próbálták megtörni csapatunk remek perceit, de ez nem sikerült, és Pašić két triplával egy pontra hozta fel a vendégeket (26–25). Újabb DVTK-időkérés után is lányaink irányították a küzdelmet, akik a 19. percben Pašić ziccerével egyenlítettek (31–31). Az első félidő végén a Sepsi-SIC még a vezetést is megszerezte, ám 34–34-es állásnál vonultak szünetre a gárdák.

A nagyszünetben Völgyi Péter felrázta alakulatát, és a DVTK pillanatok alatt ellépett a háromszékiektől (42–34). Szentgyörgyi időkérés után a zöld-fehérek feljöttek 3 pontra (44–41), de a házigazdák egy 11–3-as részsikerrel zárták a harmadik negyedet (55–44). Az utolsó tíz percben is a magyar lányok voltak a jobbak, akik roppant eredményes támadójátékuknak köszönhetően a 37. percben 22 egységgel vezettek (72–50). A véghajrá már nem tartogatott különösebb meglepetést, a Sepsi-SIC pedig a hazai után a DVTK Miskolc elleni idegenbeli mérkőzést is elvesztette (72–54).

A találkozó legeredményesebbje a magyar együttest erősítő, 20 pontig jutó Jovanović volt, csapattársai közül Charles dupla duplával – 15 pont és 14 lepattanó – vette ki részét a szentgyörgyiek elleni sikerből. Nálunk Pašić 15 és Hrisztova 11 egységgel jeleskedett.

Női kosárlabda, Euroliga, 12. forduló: DVTK Miskolc–Sepsi-SIC 72–54 (22–11, 12–23, 21–10, 17–10). Miskolc, DVTK Aréna. Több mint 2000 néző, köztük sepsiszentgyörgyi szurkolók is. Vezette: Ivana Jovanović (szerb), Ewa Matuszewska (lengyel), Peter Zenis (szlovák). DVTK: Charles 15/3, Jovanović 20/15, N. Aho 7, Lelik 11/3, Tadić 6–Farbas, T. Aho, Kányási 6/6, Grigalauskyte 7, Tenyér, Vég-Dudás, Oláh. Edző: Völgyi Péter. Sepsi-SIC: Gereben 2, Nyström 5/3, Hrisztova 11, Janković 8, Green 9/3–Mikes, Armanu 4, Cătinean, Belegante, Toma, Pašić 15/9, Lipovan. Edző: Zoran Mikes.

A kör további eredményei: Fenerbahçe Alagoz Holding–Polski Cukier AZS UMCS Lublin 72–61, Valencia Basket Club–Casademont Zaragoza 85–56, LDLC ASVEL Féminin–Beretta Famila Schio 83–90.

A következő forduló mérkőzései (január 24.): Sepsi-SIC–Fenerbahçe (19 óra), Lublin–Lyon (19 óra), Valencia–DVTK Miskolc (20.15 óra), Schio–Zaragoza (21 óra).