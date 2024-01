A magyar kultúra napja Sepsiszentgyörgy KIÁLLÍTÁS. A magyar kultúra napja alkalmából az Erdélyi Művészeti Központ KOMA – KOrtárs MAgyar Képzőművészeti Pályázatot hirdetett romániai magyar középiskolásoknak. A pályázatra beküldött, a kiírásnak megfelelően egy kortárs erdélyi magyar író szabadon választott szövegére reflektáló és a szakmai zsűri által válogatott műalkotásokból ma 17 órától nyílik tárlat az EMŰK földszinti kiállítóterében, és ugyanekkor kerül sor a legkiválóbb műalkotások díjazására is. A 12 erdélyi városból beérkezett több mint 150 műalkotás legjobbjai átfogó képet nyújtanak a képzőművészeti oktatás jelenlegi helyzetéről.

ÜNNEPI MŰSOR. Kovászna Megye Tanácsa, a Székely Nemzeti Múzeum, a sepsiszentgyörgy Liszt Intézet és a Kovászna Megyei Művelődési Központ ma 18 órától ünnepi műsort szervez a múzeum Bartók Béla-termében. Sor kerül a Háromszék Kultúrájáért Díj átadására, melyet idén tizenötödik alkalommal adnak át olyan személyiségeknek, akik több évtizeden keresztül meghatározták a térség kulturális életét, akiknek tevékenysége túlmutat a szakmájukon, hivatástudatukkal, kitartó munkájukkal egész közösségüket szolgálták. A díjátadót követően megnyílik a Bánffy Miklós és Kós Károly világa című vándorkiállítás, amelynek katalógusát is bemutatják. A kiállítás a két jelentős alkotó pályájának közös pontjait eleveníti fel, emellett korábban ki nem állított magángyűjteményi anyagok, valamint Bánffy Miklós által tervezett és Makkai András szobrász által kivitelezett vitráliumok láthatók majd. A kiállítás újdonsága a Kós-hagyaték részét képező, Kós Károly faragta sakkfigurák, valamint a Könyv a lovakrul című kötet eredeti példánya. Az ünnepi eseményen Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője tart kurátori tárlatvezetést. Köszöntőbeszédet mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A kiállítás katalógusát bemutatja Szebeni Zsuzsanna szerkesztő, előadást tart Boér Hunor könyvtáros, muzeológus. Közreműködik: Kovács Sára diák. Jelen lesz Kós Katalin, a kiállítás társkurátora, a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője, illetve Makkai András magyargyerőmonostori üvegművész, illetve Kopacz Attila, a Tinta Kiadó vezetője.

SZÍNHÁZ. A Tamási Áron Színház nagytermében ma 19 órától látható a Lázadni veletek akartam című, Sebestyén Aba által rendezett marosvásárhelyi színházi előadás. A helyi társulat ugyanezen a napon a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében lép fel Napraforgó című, Radu Afrim rendezte előadásával. ♦ Január 24-én 18 órától Brassóban a Reménység Házában bemutatják Nemes Levente és Nagy B. Sándor nemrég megjelent beszélgetőkönyvét.

KÖNYVBEMUTATÓ. A magyar kultúra napja alkalmából Simó Márton A boldogabb ember című regényének bemutatójára kerül sor január

25-én, csütörtökön 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A szerző beszélgetőtársa Lövétei Lázár László költő és műfordító. Az esemény házigazdája Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. A rendezvényen közreműködik a Plugor Sándor Művészeti Líceum Time for Flute fuvolatriója: Sebestyén-Lázár Kata (IX. o.), Ivanitzki Krisztina (VIII. o.) és Császár Katalin (vezető tanár). Műsoron: Zempléni László Fuvolatrió című háromtételes műve.

Kézdivásárhely

KONCERTSZÍNHÁZ. Különleges produkcióval folytatódik a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban a magyar kultúra napját ünneplő rendezvénysorozat: ma 19 órától koncertszínházra hívják a közönséget. Demeter Eli és Ruszka Sándor Bűnös lelkek című koncertszínházi előadása igazi csemegének ígérkezik. Leleplező koncept-koncert balsorsról, bűnről és szenvedésről. Közreműködik: Könczei Olivér. Jegyár: 20 lej, jegyek válthatók ma 8–16 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonon.

Kovászna

ELŐADÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ. Ma 17 órától a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében rendhagyó irodalmi rendezvény lesz. Meghívott: Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas költő, aki a 200 éves himnuszunk születéséről, szellemiségéről tart előadást, valamint sor kerül a szerző Reflexiók és Átszállás előtt című köteteinek bemutatójára. Házigazda: Czilli Aranka író, költő, magyartanár.

RENDEZVÉNYEK DIÁKOKNAK. A Kőrösi Csoma Sándor Líceum is bekapcsolódik a magyar kultúra napja programjaiba diákoknak szóló rendezvényekkel: ma 13.10-től rendhagyó irodalomóra Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas költővel a 210–211-es teremben; 13–15 óráig irodalmi vetélkedő V–VIII. osztályosoknak az iskola könyvtárában; 13.10-től a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad Petőfi Sándor: János vitéz című előadása a Városi Művelődési Központban.

Tortoma Önképzőkör

Január 23-án, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében a magyar kultúra napja alkalmából Erdélyi Művészeti Központ – az erdélyi magyar kultúra szolgálatában címmel Bordás Beáta művészettörténész (Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes előadást az EMŰK tevékenységéről. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMATIZED. Január 28-áig naponta 18 órától szervezik meg Sepsiszentgyörgyön az ökumenikus imatizedet a következő program szerint: ma az evangélikus templomban Bencea Gábor református lelkész; 23-án a Szent Benedek római katolikus templomban Pap Attila református lelkész; 24-én a Vártemplomban Takács Dezső római katolikus plébános, szentszéki tanácsos; 25-én a Szent Gellért római katolikus templomban Müller Loránd Bálint református lelkész; 26-án a szemerjai református templomban Takó István római katolikus plébános; 27-én a Krisztus Király római katolikus templomban Dénes Katinka református lelkész; 28-án a belvárosi református templomban Péterfi Ágnes unitárius lelkész hirdet igét.

LELKI FELTÖLTŐDÉS ÉDESANYÁKNAK. Ma 18 órakor a Szent József-plébánián találkozik az édesanyákat támogató csoport. Meghívott: Pap Adolf és Balázs Réka családterapeuta házaspár és mentálhigiénés szakember. Az elő­adásuk címe: Konfliktuskezelés a családban.

ÉLET A LÉLEKBEN SZEMINÁRIUM. Ma 19 órakor a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián kezdődik a kilenchetes Élet a Lélekben Szentlélek szeminárium. Ez a lelkigyakorlat azok számára ajánlott, akik meg szeretnének újulni vagy erősödni hitükben, s vágynak a Szentlélek teljesebb működésére életükben. Jelentkezni a helyszínen lehet a kezdés időpontján.

LELKI NAP HÁZASPÁROKNAK. A Házasság hetét előkészítő lelki napot második alkalommal szervezi meg a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat február 3-án, szombaton 9–18 óráig a csíksomlyói Jakab Antal Házban. Célja, hogy a részt vevő házaspároknak legyen lehetőségük Isten jelenlétében megállni és ránézni a házasságukra. Jó alkalom ez arra is, hogy maguk mögött hagyva a hétköznapok kihívásait, csak Istenre és egymásra figyeljenek, megünnepelve házasságukat. Előadó: Ilyés Zsolt plébános (Sepsiszentgyörgy); tanúságtevő házaspárok: Balázs Róbert és Hajnal (Gyergyóremete), Sepsiszéki Nagy Balázs és Erika (Csinód).

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház 26-án, pénteken és 27-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Pass Andrea: Napraforgó című darabját játssza; rendező: Radu Afrim; időtartam: 2 óra 45 perc (egy szünettel). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon válthatók.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház játékrendje: január 27-én Yann Verburgh: La Ronde, rendező: Eugen Jebeleanu; 31-én Doru Vatavului: Sakura Sandwich, rendező: Irisz Kovács. Mindkét elő­adás 19 órakor kezdődik.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Csíkdelnéről, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.25-től Effata, nyílj meg!

Képernyő

55 ÉVES A MAGYAR ADÁS. Idén 55 éves a Román Televízió bukaresti magyar nyelvű adása, vagy ahogy mindannyian ismerjük: a Magyar Adás. A bukaresti székhelyű szerkesztőség által készített adást a Román Televízió csatornáin a hét több napján sugározzák, a következőképpen: RTV1 – hétfőn és kedden 15 órától, RTV2 – csütörtökön és pénteken 13 órától, RTV3 – kedden 11 órától, TVR Cultural – Kultikon név alatt – hétfőn és csütörtökön 14.30-tól. • Portrék, riportok, beszélgetések, színházi beszámolók, kortárs irodalom és képzőművészet, társadalomkritika, tánc, zene, közéleti rovat – megannyi műfaj és tematika lelhető fel az adás kínálatában.