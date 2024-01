A magyar kultúra napja apropóján immár többéves hagyományra visszatekintő Magyar Filmnapok bevezető rendezvényeként a Mathias Corvinus Collegiummal partnerségben szervezett filmvetítés és közönségtalálkozó telt ház előtt zajlott, a sepsiszentgyörgyi Művész moziban rengeteg fiatal is megtekintette a filmet, amely egy számukra már nem is oly közeli múltban játszódó eseményt dolgoz fel, az 1990-es októberi taxisblokádot, amely során az üzemanyagárak drasztikus megemelése nyomán tiltakozó taxisok és fuvarozók néhány napra gyakorlatilag megbénították Budapestet. Ugyanakkor a magát 15 millió magyar miniszterelnökének valló – és ezáltal a külhoni magyarság körében óriási elismerést kivívó – Antall József életútjának bemutatása révén a film felvillantja az 1956-os magyar forradalom eseményeit és az azt követő megtorlások világát is. 1956 amúgy nem idegen téma Köbli Norbert számára, több filmjében, így a Trezorban, A berni követben, a Szabadság – Különjáratban vagy akár az Örök télben is központi szerepet kap az ötvenes évek világa, a magyar forradalom vagy a szovjet elnyomás.

A Lázár-Prezsmer Endrével, a mozi programfelelősével folytatott beszélgetés során Köbli Norbert a téma kiválasztása kapcsán elmondta: a rendszerváltozásról szeretett volna elmondani egy igaz történetet, erre a taxisblokád feldolgozása azért tűnt alkalmasnak, mert egy olyan eseménysorozat, amelyben a maga szempontjából minden szereplőnek igaza van, ráadásul méltó emléket is állít a Magyarországon meglehetősen vegyes megítélésű Antall József miniszterelnöknek is. Magyarországon a rendszerváltozáshoz nem fűződik semmilyen nagy történet, az elit egy asztalnál megbeszélte a dolgokat, Kádár János meghalt, nem volt forradalom, nem kergették el a vezetőt, senki nem fizetett meg a több évtizedes elnyomásért – a kommunizmus évei alatt felgyülemlett düh azonban csak felszínre tör, és célpontja a rendszerváltozás utáni első kormányt vezető miniszterelnök lesz, akire hihetetlen gyűlölet árad azokban a napokban, amikor műteni kell, és kiderül, hogy rákos.

Köbli Norbert hangsúlyozta: nagyon jól dokumentált a történet, rengeteg interjút, visszaemlékezést olvasott, néhány dramaturgiai célt szolgáló fikciós betét mellett csak olyasmi került be a filmbe, amit adatokkal lehet igazolni. Kutatásai során egyébként új dokumentumokra is bukkant: arról az ENSZ-nek címzett memorandumról például, amelyet Antall József és Göncz Árpád közösen fogalmazott meg az 1956-os forradalom napjaiban, még a történészek sem tudtak.

A beszélgetés során Köbli Norbert kitért terveire is: számos forgatókönyv-elképzelése van, szeretné többek között, ha készülne film például Kádár Jánosról vagy a legendás Puskás Öcsiről. Lázár-Prezsmer Endre arra hívta fel a figyelmet: a következő napokban a Magyar Filmnapok részeként további magyar alkotásokat tekinthet meg a közönség.