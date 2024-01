Könyvbemutató

SEPSISZENTGYÖRGY. A magyar kultúra napja alkalmából Simó Márton A boldogabb ember című regényének bemutatójára kerül sor január 25-én, csütörtökön 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A szerző beszélgetőtársa Lövétei Lázár László költő és műfordító. Az esemény házigazdája: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. A rendezvényen közreműködik a Plugor Sándor Művészeti Líceum Time for Flute fuvolatriója: Sebestyén-Lázár Kata (IX. o.), Ivanitzki Krisztina (VIII. o.) és Császár Katalin (vezető tanár). Műsoron: Zempléni László Fuvolatrió című háromtételes műve.

BRASSÓ. Január 24-én 18 órától Brassóban a Reménység Házában bemutatják Nemes Levente és Nagy B. Sándor nemrég megjelent beszélgetőkönyvét.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Magyar Filmnapok műsorán a Művész moziban: Hatalom (ma 18.30-tól és 25-én, csütörtökön 18.30-tól), Cicaverzum (24-én, szerdán 20.45-től); Elfogy a levegő (24-én, szerdán 18 órától); Magyarázat mindenre (24-én, szerdán 18 órától). ♦ A Művész mozi további programja: ma 16.45-től Hókirálynő és a Hercegnő (románul beszélő), 17 órától Szuperék (magyarul beszélő), 18.15-től A mi kocsmánk (román feliratos), 20.15-től Ferrari (román fel­iratos), 20.30-tól Vadászidény (magyarul beszélő); szerdán 16.15-től Kacsalábon (magyarul beszélő), 16.30-tól Superpietonii Zurli (román családi film), 20 órától Napóleon (magyarul beszélő).

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 13 és 19 órától az Elfogy a levegő című magyar filmdrámát vetítik (rendező: Moldovai Katalin). Jegyár: 10 lej.

KOVÁSZNA. A Kőrösi Csoma Sándor Líceum Diáktanácsa szervezésében filmestre kerül sor a Kovásznai Művelődési Központban. A Barbie című alkotást ma 17.30-tól magyar szinkronnal, román felirattal lehet megtekinteni. A belépő ára: 5 lej.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának szerdai élő adása: 6.10-től reggeli ima, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval, 7.05-től ima a hivatásokért, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Január 28-áig naponta 18 órától tartják Sepsiszentgyörgyön az ökumenikus imahetet a következő program szerint: ma a Szent Benedek római katolikus templomban Pap Attila református lelkész, 24-én a Vártemplomban Takács Dezső római katolikus plébános, szentszéki tanácsos hirdet igét.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ÉLET A LÉLEKBEN. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián ma 18.45–21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19–21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az eletalalekben.ro honlap Élő adás menüpontjában, ugyanott a hangfelvétel vissza is hallgatható.

CSERKÉSZET. A 2024-es közgyűlésnek és a 17. országos cserkészbálnak február 10-én Sepsiszentgyörgy ad otthont. A közgyűlés helyszíne a Kónya Ádám Művelődési Ház. 19 órától veszi kezdetét az országos cserkészbál a Puskás Tivadar Szakközépiskola étkezdéjében, idei témája a fekete-fehér régi magyar filmek világa. A közgyűlés ideje alatt azok számára, akik hamarabb megérkeznek Sepsiszentgyörgyre, alternatív programokat is biztosítanak. Mindkét eseményen jelentkezési űrlap kitöltésével lehet részt venni, a bálra január 28-áig fogadják a jelentkezést. Érdeklődni Györgyjakab Tímeánál (0741 473 169), Szántó Jankánál (0720 816 100) vagy Sorbán Boglárkánál (0757 121 366) lehet.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy karbantartási munkálatok miatt ma 9–17 óráig a Szorgalom sétány 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 és 36-os tömbházaiban, valamint az ide tartozó kereskedelmi egységekben szünetel az ivóvízellátás. • Sepsiszentgyörgyön csütörtökön 9–17 óráig a következő helyeken szünetel az ivóvízellátás: Józef Bem utca 1-es tömbház, C, D, E, F lépcsőházak és 3-as tömbház, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M lépcsőházak; Gödri Ferenc utca 1-es tömbház, A, B lépcsőházak; 1918. december 1. út 12-es tömbház, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K lépcsőházak, 15-ös tömbház, D, E, F, G, H, I, J, K, L lépcsőházak és

18-as tömbház, D, E, F, G, H, I, J/A, J/B lépcsőházak; Sport utca 12-es tömbház, L, M lépcsőházak, 2. és 4. szám alatti magánházak, 15-ös tömbház, A, B, C lépcsőházak és 18-as tömbház, A, B, C lépcsőházak; Grigore Bălan tábornok út 15-ös tömbház, M, N lépcsőházak és 18-as tömbház, K, L, M, N, O lépcsőházak.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

AUTÓBUSZOK. A Multi-Trans Rt. értesíti az utasokat, hogy január 24-én, szerdán Sepsiszentgyörgyön az autóbuszok szombati menetrend szerint közlekednek. • 12–14 óráig a 2-es autóbusz útvonala a Szemerja negyed irányában így módosul: vasút­állomás → Csíki negyed → Daczó utca → Grigore Bălan tábornok út → 1918. december 1. út (jelzőlámpa) → Szemerja negyed.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket szerdán 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

SZÜNETEL A JOGI SZOLGÁLAT szerdán a Háromszék szerkesztőségében.

MUNKASZÜNET. Zárva tart a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szerdán (hivatalos munkaszüneti nap). • A Tega Rt. felhívja a figyelmet, hogy január 24-én, a román fejedelemségek egyesülésének napján az ügyfélfogadás szünetel, de a hul­ladékelszállítás a megszokott program szerint zajlik.

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képzőközpontban január 29-én ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki, továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt Illyefalván január 29. és február 16. között. Előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni a szűrővizsgálaton, amit a 0724 266 020-as telefonszámon tehetnek meg.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 804 709). Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520, 0737 899 825) gyógyszertár a szolgálatos.