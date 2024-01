MR: biztonságos és pontos vizsgálatok lágyrészekhez /X/

Évi 300.000 páciens diagnózisát segít felállítani

A mágnesesrezonancia-vizsgálat egy olyan eljárás, amely a mágneses tér és rádióhullámok segítségével képes részletes felvételeket készíteni a test belső részeiről. Az MR nem tartalmaz röntgen- vagy ionizáló sugárzást, így nem károsítja szervezetünket. Az Affidea Magyarország MR-vizsgálatain a legmodernebb diagnosztikai eszközökkel, empatikus kollégákkal segítenek diagnosztizálni betegségeinket.

Az eljárás gyakorlatilag minden testrészre alkalmazható. Az agyra, gerincünkre, végtagjainkra, belső szerveinkre, keringési rendszerünkre és ízületeink vizsgálatára is tökéletes, precíz végeredményt nyújt. Így szükség esetén akár kismamáknál is alkalmazható, hiszen egy mágneses térre és rádióhullámokra épül a technológia, mely nem jár sugárterheléssel.

MR-vizsgálat: tudnivalók a felkészüléstől a vizsgálat menetéig

Az MR-vizsgálatra való felkészülés előzetes egyeztetést és instrukciókat igényel. Először is fontos tájékoztatni az orvost az esetleges fémtárgyakról a testen (implantátumok, pacemaker, fogszabályzó, stb.). Ezek viselése ugyanis nemcsak befolyásolhatja az MR-készülék működését, de veszélyessé is teszik a hengerbe való befekvést. Fémtartalmú ékszereket, valamint sminket sem érdemes hordanunk a vizsgálat idején. Ha pedig kontrasztanyagot is kapunk, akkor a vizsgálat előtt célszerű kerülnünk az étkezést is (pár órán át).

A vizsgálat előtt a páciensnek meg kell szabadulnia fémtárgyaitól. Miután ez megtörtént, a betegnek be kell feküdnie az MR-gép alagútjába, ezután a számítógép részletes képeket készít a test belső részeiről. Az MR-gép elindítása után a betegnek fontos az abszolút mozdulatlanság fenntartása, mivel a mozgás zavarhatja az eredményeket.

Az MR-vizsgálat időtartama a vizsgált területtől és a probléma súlyosságától is függ. Általában 15-60 percig tart, melynek során a beteg a gépben fekszik, de egy ízületet akár ennél rövidebb idő alatt is megvizsgálhatnak. Az ellenőrző, gyógyszertanulmányokhoz kapcsolódó vizsgálatok azonban akár 80-90 percesek is lehetnek.

Milyen esetekben nem végezhető el MR-vizsgálat?

Az MR-vizsgálat néhány esetben nem ajánlott vagy nem végezhető el. Azoknál, akik implantátumokat vagy pacemakert használnak, például nem alkalmazható az MR-vizsgálat. Ezek az eszközök ugyanis zavarhatják a készülék működését.

Az MR-vizsgálat egy fájdalommentes, de elsőre félelmetesnek ható procedúra is lehet. A félelmeket azonban az orvosok szakértelmükkel és empátiájukkal el tudják a páciensekben oszlatni. (X)