Látványos baleset Kézdivásárhelyen

A katasztrófavédelmi felügyelőség több járműve megjelent a baleset helyszínén. A rendőrség az út mindkét sávját lezárta időlegesen. A koccanás vélhetően amiatt történt, hogy az Új utcából a tranzitútra kitérő autó vezetője nem vette észre a másik járművet. Ezen a helyen roppant gyengék a kilátási viszonyok, annak ellenére, hogy a sávokat elválasztó szigeten lévő villanyoszlopra – amely egyébként el is hajolt a baleset következtében – tükröt is szereltek. A kilátást a tömbházak felőli részen parkoló autók gátolják, nagyon nehéz észrevenni, ha a gyárak irányából gépkocsi közeleg. Az ütközésben megrongálódott egy kisautó, az azt elütő teherszállító furgonnak a kereke is kitörött.