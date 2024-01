Tánc

BEMUTATÓ A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTESNÉL. A sepsiszentgyörgyi társulat rendhagyó táncszínházi előadásra vállalkozott Ecce Homo – Íme az ember címmel, melyet Farkas Tamás koreográfus álmodott színpadra Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója alkalmából. A produkció Munkácsy festményeit kívánja egyedi módon feldolgozni, egyrészt a festőgéniusz életútjának egy-egy karakteres elemét felhasználva, másrészt 21. századi, kortárs gondolattal társítva a képzőművészeti alkotások jelentéstartalmát, mondanivalóját, üzenetét. A bemutatóra január 29-én, hétfőn 19 órakor kerül sor a Háromszék Táncstúdióban, további előadások: 30-án, kedden és 31-én, szerdán 19 órától ugyanott. Az előadásokra jegyet a központi jegyirodában lehet vásárolni. Az iroda nyitvatartási rendje: hétfőn és szerdán 8–16, kedden és csütörtökön 8–18, pénteken 8–15 óráig, valamint előadások előtt egy órával.

Zene

GITÁRKONCERT. Az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) ma 19 órától Tánclépésekben címmel rendkívüli gitárkoncert lesz Costin Soare és Ioan Bănescu bukaresti gitárművészek előadásában. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 20 lejért.

OPERETT. Február 23-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében Husz­ka Jenő Lili bárónő című kétfelvonásos operettjét mutatja be az Operettissimo társulat. Jegyárusítás a Treff utazási irodában keddtől csütörtökig 16–17.30 óráig. Jegyvásárlással kapcsolatos egyéb információk a 0745 589 214-es vagy a 0746 208 811-es telefonon. A helyek száma korlátozott.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház 26-án, pénteken és 27-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Pass Andrea: Napraforgó című darabját játssza; rendező: Radu Afrim; időtartam: 2 óra 45 perc (egy szünettel). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon válthatók.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház játékrendje: 27-én Yann Verburgh: La Ronde, rendező: Eugen Jebeleanu; 31-én Doru Vatavului: Sakura Sandwich, rendező: Irisz Kovács. Minden előadás 19 órakor kezdődik.

A HAHOTA KOVÁSZNÁN. Még lehet jegyeket kapni a marosvásárhelyi Hahota Színtársulat És akkor mi van? című előadására február 27-én, kedden 17 és 20 órától a Kovásznai Városi Művelődési Központban. Rendező: Kovács Levente. Jegyek a művelődési ház jegypénztárában válthatók hétfőtől csütörtökig 8–15, pénteken 8–13.30 óráig. A jegy ára 65 lej. További információk a 0762 674 516-os telefonszámon.

Kiállítás

EGYÉNI KIÁLLÍTÁS. A Föld-Szint eseményeként pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi Sugás Áruház harmadik emeletén megnyitják Balogh Krisztina Álom­világ című egyéni kiállítását.

Előadások Háromszéken

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Mathias Corvinus Collegium első kézdivásárhelyi előadását ma 18 órától hallgathatják meg az érdeklődők. A téma nagyon aktuális: milyen kihívásokkal kell szembenézniük azoknak, akik az online térben hangsúlyosan jelen vannak, de más-más korosztályhoz tartoznak? Erre a kérdésre keresik a választ a meghívottal, Gergely Orsolya szociológussal, a Sapientia EMTE oktatójával. Az előadás címe: Generációk a görgetés évszázadában. Az esemény helyszíne a Kanta Szakképző Központ (Kanta utca 10. szám). Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A feliratkozas.mcc.ro/kezdivasarhely-generaciok-a-gorgetes-evszazadaban űrlap kitöltésével lehet jelentkezni.

KOVÁSZNA. A Kőrösi Csoma Sándor születésének 240. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és a Kovásznai Művelődési Ház szervezésé­ben január 29-én 18 órakor a kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa termében Konnát Árpád régésztechnikus Csoma nyomdokai Ladakban – Egy indiai önkéntes munka margójára címmel tart vetített képes előadást.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16 órától Vadászidény (román feliratos), 16.15-tól A fiú és a szürke gém (magyarul beszélő), 18.15-től Ferrari (magyarul beszélő), 18.30-tól Hatalom (román feliratos, a Magyar Filmnapok keretében), 20.30-tól A méhész (magyarul beszélő), 20.45-től A játszma (magyar filmdráma, a Magyar Filmnapok keretében).

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Január 28-ig, naponta 18 órától szervezik meg Sepsiszentgyörgyön az ökumenikus imahetet a következő program szerint: ma a Szent Gellért római katolikus templomban Müller Loránd Bálint református lelkész, 26-án a szemerjai református templomban Takó István római katolikus plébános hirdet igét. n Kézdivásárhelyen az evangélikus templomban ma 17 órától Majos Zoltán református lelkész (Sepsiszentgyörgy), pénteken 17 órától Ilyés Lehel római katolikus segédlelkész (Kézdivásárhely), szombaton 17 órától Kunos Lajos evangélikus lelkész (Székelyzsombor), vasárnap 11 órától Buzogány-Csoma István unitárius lelkész (Szentivánlaborfalva-Kézdivásárhely) hirdet igét.

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Szilvássy Carola Református Szeretetotthonban (Sepsiszentgyörgy, Tavirózsa utca 18. szám) január 26-án, pénteken 18 órakor megszervezik az Alzheimer kávézót. Témája: lelki gondozás időskorban, betegségben, bibliai történetek tükrében. Meghívott: Tóth Anna református lelkész, Diakónia-intézményvezető. Érdeklődni a 0731 025 903-as telefonon Vetró B. Enikőnél.

MELLRÁKOS BETEGEK LELKI GYÓGYULÁSA. A találkozásokat havonta egyszer szervezik meg Sepsiszentgyörgyön és Baróton, a lélekgyógyításban pszichológus szakemberek előadásai is segítenek. A Kovászna Megyei Vöröskereszt segítő közösségébe jelentkezni a 0724 511 363-as telefonszámon lehet Incze Zitánál.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy karbantartási munkálatok miatt a következő helyeken szünetel az ivóvízellátás:

ma 9–17 óráig Józef Bem utca 1-es tömbház, C, D, E, F lépcsőházak és 3-as tömbház, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M lépcsőházak; Gödri Ferenc utca 1-es tömbház, A, B lépcsőházak; 1918. december 1. út 12-es tömbház, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K lépcsőházak, 15-ös tömbház, D, E, F, G, H, I, J, K, L lépcsőházak és 18-as tömbház, D, E, F, G, H, I, J/A, J/B lépcsőházak; Sport utca 12-es tömbház, L, M lépcsőházak, 2. és 4. szám alatti magánházak, 15-ös tömbház, A, B, C lépcsőházak és 18-as tömbház, A, B, C lépcsőházak; Grigore Bălan tábornok út 15-ös tömbház, M, N lépcsőházak és 18-as tömbház, K, L, M, N, O lépcsőházak;

26-án, pénteken 9–17 óráig a Păiuș David hadnagy úti 44/C, 45/D, 46/E, 47/F, 48/G, 49/H, 50/I, 51J, K és 53/A, B, C lépcsőházakban; az 1918. december 1. úti 42/A és 43/B lépcsőházakban; a Grigore Bălan tábornok úti 9-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, valamint a 10-es tömbház C és D lépcsőházában; a Nicolae Iorga utcai 10-es tömbház E és F lépcsőházában.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0367 804 709). Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520, 0737 899 825) gyógyszertár a szolgálatos.