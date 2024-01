Rendező: Radu Afrim, időtartam: 2 óra 45 perc (egy szünettel). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon válthatók.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház játékrendje: 27-én Yann Verburgh: La Ronde, rendező: Eugen Jebeleanu; 31-én Doru Vatavului: Sakura Sandwich, rendező: Irisz Kovács. Az előadások 19 órakor kezdődnek.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház stúdiótermében szombaton 11 órától A kis herceg című bábos csillagmesét játsszák. Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című műve alapján rendezte Fodor Orsolya. Jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon, Csüdöm Eszternél lehet. Egy jegy ára: 10 lej felnőtt/gyermek.

HALVIRÁG BÁBSZÍNHÁZ. A gyergyószentmiklósi bábszínház legújabb, Macskacicó című előadása Kovásznán a Művelődési Központban január 29-én, hétfőn 10 órától látható. A belépő 10 lej. Díszlet: Tamás Anikó. Időtartam: 30 perc. Ajánlott korosztály: 2 évestől negyedik osztályos korig.

Tánc

BEMUTATÓ A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTESNÉL. A sepsiszentgyörgyi társulat rendhagyó táncszínházi előadásra vállalkozott Ecce Homo – Íme az ember címmel, melyet Farkas Tamás koreográfus álmodott színpadra Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója alkalmából. A produkció Munkácsy festményeit kívánja egyedi módon feldolgozni, egyrészt a festőgéniusz életútjának egy-egy karakteres elemét felhasználva, másrészt 21. századi, kortárs gondolattal társítva a képzőművészeti alkotások jelentéstartalmát, mondanivalóját, üzenetét. A bemutatóra január 29-én, hétfőn 19 órakor kerül sor a Háromszék Táncstúdióban, további előadások: 30-án, kedden és 31-én, szerdán 19 órától ugyanott. Az előadásokra jegyet a központi jegyirodában lehet vásárolni. Az iroda nyitvatartási rendje: hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Telefonszám: 0267 312 104.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától A fiú és a szürke gém (magyarul beszélő), 16.30-tól Szuperék (románul beszélő), 18 órától Tati part-time (román vígjáték), 18.30-tól Aquaman és az elveszett királyság (román feliratos), 20 órától Oppenheimer (román feliratos), 21 órától A méhész (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Kacsalábon (magyarul beszélő), 11.15-tól Superpietonii Zurli (román családi film), 15.30-tól Szuperék (románul beszélő) és 15.45-től magyarul beszélő, 17 órától A nemzet aranyai (magyar dokumentumfilm), 17.15-től Megfojtott virágok (román feliratos), 19.45-től Oppenheimer (magyarul beszélő), 21 órától Mesterjátszma (magyar pszichothriller); vasárnap: 11 órától Kacsalábon (magyarul beszélő), 11.15-től Hókirálynő és a Hercegnő (románul beszélő), 16 órától Szuperék (magyarul beszélő), 16 órától A fiú és a szürke gém (román feliratos), 17.30-tól Blokád (magyar történelmi film­dráma), 18.30-tól A tanári szoba (román feliratos), 19.30-tól Megfojtott virágok (magyarul beszélő), 20.30-tól Barbie (román feliratos).

Előadások

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Művészeti Központban 29-én, hétfőn 18 órától Németh János környezetkímélő építész tart előadást Élő ház – hogyan építsünk természetesen? címmel. Az eseményre a belépés ingyenes.

KOVÁSZNA. A Kőrösi Csoma Sándor születésének 240. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és a Kovásznai Művelődési Ház szervezésében január 29-én, hétfőn 18 órakor a kovásznai Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében Konnát Árpád régésztechnikus Csoma nyomdokai Ladakban – Egy indiai önkéntes munka margójára címmel tart vetített képes előadást.

Kiállítás

EGYÉNI KIÁLLÍTÁS. A Föld-Szint eseményeként ma 17 órától a sepsiszentgyörgyi Sugás Áruház harmadik emeletén megnyitják Balogh Krisztina Álomvilág című egyéni kiállítását.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Sepsiszentgyörgyön az ökumenikus imahét programja naponta 18 órától: ma a szemerjai református templomban Takó István római katolikus plébános, szombaton a Krisztus Király római katolikus templomban Dénes Katinka református lelkész, vasárnap a belvárosi református templomban Péterfi Ágnes unitárius lelkész hirdet igét. * Kézdivásárhelyen az evangélikus templomban ma 17 órától Ilyés Lehel római katolikus segédlelkész (Kézdivásárhely), szombaton 17 órától Kunos Lajos evangélikus lelkész (Székelyzsombor), vasárnap 11 órától Buzogány-Csoma István unitárius lelkész (Szentivánlaborfalva-Kézdivásárhely) hirdet igét.

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Szilvássy Carola Református Szeretetotthonban (Sepsiszentgyörgy, Tavirózsa utca 18. szám) ma 18 órakor megszervezik az Alzheimer kávézót. Témája: lelki gondozás időskorban, betegségben, bibliai történetek tükrében. Meghívott: Tóth Anna református lelkész, Diakónia-intézményvezető. Érdeklődni a 0731 025 903-as telefonon Vetró B. Enikőnél.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai katolikus templomban vasárnap a 11 órától kezdődő szentmisén bemutatják az elsőáldozókat. Az egyházközség kosaras farsangi báljára február 10-én, szombaton 20 órától kerül sor a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A részvétel iratkozáshoz kötött.

Előadás és iskolába hívogató

Gyermeknek lenni a digitális világban címmel tart a nagyközönség számára nyitott előadást Pintér Krisztina magyarországi Waldorf-pedagógus január 30-án, kedden 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Nicolae Colan Általános Iskolában. Az előadást megelőzően, 17 órától Mikola Edit tanító várja kötetlen beszélgetésre azokat a szülőket, akik 2024 szeptemberétől Waldorf-osztályba kívánják íratni előkészítős korú gyermeküket. A beszélgetésre a IV. osztály termében (2. emelet) kerül sor. Szervező a sepsiszentgyörgyi Pro Waldorf Egyesület.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona gyógyszertár teljesít éjsza­kai szolgálatot (telefon: 0372 407 231). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520, 0737 899 825), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (telefon: 0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyi fogyasztókat, hogy karbantartási munkálatok miatt a következő helyeken szünetel az ivóvízellátás: ma 9–17 óráig a Păiuș David hadnagy úti 44/C, 45/D, 46/E, 47/F, 48/G, 49/H, 50/I, 51J, K és 53/A, B, C lépcsőházakban; az 1918. december 1. úti 42/A és 43/B lépcsőházban; a Grigore Bălan tábornok úti 9-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, valamint a 10-es tömbház C és D lépcsőházában; a Nicolae Iorga utcai 10-es tömbház E és F lépcsőházában. 29-én, hétfőn 9–17 óráig a Vasile Goldiș utcában a 11., 12., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 23., 7/24., 11/24-es tömbházakban; a Domb utca 9., 10., 11/A, B, 25., 26., 27. tömbházaiban; a Sajtó utcai 1-es és 16-os tömbházban; a Stadion utcai 2., 3., 4., 22/A, B, 18-as és 19-es tömbházban és a Múzsák sétány 12-es tömbháza A, B, C, D lépcsőházaiban nem lesz ivóvíz.

ÉRTESÍTÉS. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete értesíti erdővidéki tagságát, valamint mindazokat, akik részesülnek az 1990/118-as kárpótlási törvény által biztosított jogokból, hogy január 30-án, kedden 10 órától Baróton a kultúrotthon kistermében a törvény alkalmazását, valamint annak módosítási tervezetét ismertetik az érdekeltekkel. Ezen alkalommal tagsági díjat, adományt lehet fizetni, valamint tagsági könyvet állítanak ki.

Török József elnök