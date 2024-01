Születésnapját ünnepli a mozi

Mint arról nemrég beszámoltunk, a sepsiszentgyörgyi Művész mozi tavaly rekordévet zárt: összesen 47 090 nézőt fogadott. A 2017-ben újranyitott, felújított filmszínházba hét év alatt összesen 250 ezernél többen ültek be filmet nézni, ami azt mutatja: hatalmas igény mutatkozik a sepsiszentgyörgyi mozi programjai iránt. Lázár-Prezsmer Endre programfelelőssel a januárban zárult Román Filmnapok, az éppen most a végéhez ért Magyar Filmnapok, illetve a mától kezdődő születésnapi vetítéssorozat apropóján beszélgettünk az eltelt időszakról, valamint a jövőbeni tervekről.

A koncepció változatlan: továbbra is minden műfajban minden korosztálynak vetítenek filmeket, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a helyi vonatkozású alkotásokat bemutassák, a művészekkel közönségtalálkozókat szervezzenek. Tapasztalataik szerint ezeknek óriási sikere van, a rendezvények rangját jelzi, hogy az elmúlt évek során a helyi művészeken kívül közel 40 meghívottat tudott felsorolni Lázár-Prezsmer Endre, köztük olyan neves alkotókat, mint Köbli Norbert, Cristian Mungiu, Goda Krisztina, Fekete Ibolya, Kocsis Ágnes, Hajdú Szabolcs, Madarász Isti, Demián József, Józsa Erika. Hasonlóan nagy az érdeklődés a magyar filmek iránt. A születésnapi vetítéssorozat részeként éppen ezért nem csak Oscar-jelölt vagy sikerfilmeket tűznek műsorra – Oppenheimer, Barbie, Megfojtott virágok, Egy zuhanás anatómiája, A tanári szoba, A kisfiú és a szürke gém –, hanem magyar alkotásokat is, az oly sokak által várt Semmelweisnek is lesz egy előbemutatója. A magyar és a román mellett más nemzetek filmkultúráját is igyekeznek bemutatni tematikus napok során, elsősorban a gyermekeket célozza a Walt-Disney-animációk csomagja, a helyi RMDSZ-szel közös programjuk révén pedig az idősebb korosztálynak tartanak ingyenes vetítéseket elsősorban olyan filmekből, amelyek az ő szívükhöz állnak közelebb. Része a sepsiszentgyörgyi mozi az Europa Cinemas projektnek, amely révén olyan európai filmeket vetítenek, amelyeket Romániában nem forgalmaznak.

A filmvetítéseken túl igyekeznek egyfajta kulturális központként is működni, a román színházzal voltak közös programjaik, könyvbemutatónak adott otthont a mozi, ugyanakkor több fesztiválnak is, köztük a Romániában és Magyarországon is egyedinek számító női alkotók fesztiváljának. Külön vetítéseken fogadják a diákokat például az Iskola másként hét programjaiban, beszélgetéseket szerveznek, melyek során pedagógiai szempontok mentén is feldolgoznak egy-egy filmet. A különféle programok, de a látogatottsági számok is azt támasztják alá, hogy a Művész mozi a régió egyik fontos kulturális intézményévé nőtte ki magát, mely fontos a sepsiszentgyörgyieknek és az egész térségnek.

Az idei tervek közé tartozik az új honlap beindítása, amelyet nemsokára élesítenek – ezen lehetővé válik nem csupán a foglalás, de a jegyek megvásárlása is –, és a körülmények javítását célozza a megrongálódott székek kicserélése, ezt ugyancsak idén szeretnék megejteni.