Kisebb módosításokkal meghosszabbította Sepsiszentgyörgy önkormányzata múlt csütörtökön a temesvári székhelyű Piconet vállalkozással 2016-ban kötött szerződést, mely lehetővé teszi, hogy a járműtulajdonosok telefonos üzenetben vagy mobilalkalmazáson keresztül törlesszék a parkolási díjat. A T-Park alkalmazásban az SMS-en keresztüli törlesztés mellett a bankkártyával való fizetésre is lehetőség van. Az üzeneten keresztüli történő fizetéshez továbbra sem kell feltétlenül használni az alkalmazást, elég a 7420-as számra küldött szöveges üzenet.

A testület ellenvetés nélkül fogadta el a vonatkozó határozattervezetet, melynek a szerződés is részét képezte. A határozatba foglaltak szerint az SMS-en keresztüli törlesztés esetében az árak nem változnak számottevően. A 0 és 1-es besorolású övezetben található parkolóhelyekért fél óra időtartamra 1,78 lejt, egy órára 3,57 lejt, két órára pedig 7,14 lejt kell fizetni. Egy teljes napra a 0-ás övezetben nem fizethető parkolási díj (ez a szabály eddig is érvényben volt, célja, hogy a legzsúfoltabb parkolóhelyeket ne foglalják le egy teljes napra), az 1-es övezetben 17,85 lejt kell fizetni. A felsorolt díjak tartalmazzák az áfát is.

Az ülésen elhangzottak szerint, a megújított szerződés értelmében a parkolási díjak bankkártyán keresztül is törleszthetők, szintén a vállalat által biztosított T-Park alkalmazáson keresztül. Ebben az esetben a vállalat tízszázalékos kezelési költséget számít rá az alapdíjra, ami azt jelenti, hogy idéntől némileg előnyösebb a bankkártyás fizetés, ha belvárosi parkolót akarunk igénybe venni. Az SMS-en keresztüli fizetésnél ugyanis a vállalat 18 százalékos pluszköltséget tesz rá az alapdíjra. A szerződésben foglaltak szerint, akik a bankkártyás kifizetés mellett döntenek, februártól egy óra parkolásért a belvárosban (0 és 1-es övezet) 3,3 lejt fizetnek, két órára pedig 6,6 lejt. Az 1-es övezetben egy napra a díj 16,50 lej. (ndi)