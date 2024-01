A betegség miatt hiányzó Jovana Pašić és Ellen Nyström nélkül kiálló Sepsi-SIC egy 13–2-es részsikerrel indította a Brassói Olimpia elleni összecsapást, majd a folytatás is lányainkról szólt, akik plusz tizeneggyel zárták az első negyedet (12–23). A második játékrészben is folytatódott a zöld-fehérek fölényes játéka, és Zoran Mikes tanítványai már húszpercnyi játék után eldöntötték a szomszédok párharcát (26–51). A nagyszünetről egy határozottabb brassói csapat tért vissza, amely a harmadik tíz percben megszorongatta a Sepsi-SIC együttesét, sőt, három ponttal meg is nyerte a szakaszt, de ezzel is alig csökkent a vendégek hátránya (49–71). Az utolsó negyedben ritmust váltott a háromszéki bajnok, s innentől gyorsvonatként robogott idénybeli tizedik sikere felé. A 40. percben Veress kosarával 101-nél járt a Sepsi-SIC, amely végül 103–66 arányban diadalmaskodott a Brassói Olimpia otthonában.

A találkozónak két 25 pontos játékosa volt: a hazaiaktól Robinson és tőlünk Janković tett ennyit be a közösbe. A brassói játékos emellett 16 lepattanót is jegyzett, így dupla-duplával fejezte be a sepsiszentgyörgyiek elleni meccset. Az Olimpia kézdivásárhelyi kosarasa, Kozman 26 percet játszott, ez idő alatt 1 lepattanót és 5 pontot

jegyzett.

Együttesünk kedden az Euroliga aktuális kiírásának utolsó alapszakaszbeli mérkőzésére készül, a francai Lyon otthonában lép pályára, a Nemzeti Liga viszont a február 8–11. között esedékes olimpiai selejtező miatt szünetel, így a Sepsi-SIC legközelebb három hét múlva játszik újabb bajnokit.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 11. forduló: Brassói Olimpia–Sepsi-SIC 66–103 (12–23, 14–28, 23–20, 17–32).

Brassó, D. P. Colibași Sportcsarnok. Mintegy 200 néző. Vezette: Cristina Anuței, Claudia Patricia Handrea, Victor Gubernu. Brassó: Corda 10/6, Pesović 5/3, Kozman 5/3, Ferariu 11/9, Robinson 25–Doba 6, Ceușan, Vicol 2, Florea 2, Popovici, Nistoroiu, Trandafir. Edző: Dan Calancea. Sepsi-SIC: Gereben 20, Armanu 6, Cătinean 9, Janković 25, Green 9–Lipovan, Mikes, Hrisztova 21/3, Belegante 2, Veress 2, Toma 9/3. Edző: Zoran Mikes.

A kör eddigi eredményei: Konstancai VSK–Marosvásárhelyi VSK 66–24, Târgoviște–Aradi FCC 59–62. A további program: Bukaresti Rapid–Kolozsvári U (február 14). (tif)