A dánok az első és a második félidőben is vezettek három góllal, ám a szünetben és a rendes játékidő végén is döntetlen volt az állás. A hosszabbításban jobban összpontosított, kevesebbet hibázott az olimpiai címvédő, így 2014 után ismét Európa-bajnok lett. Mindkét csapat negyedszer játszott Eb-döntőt, a franciák mindet megnyerték – és a németországi tornán is veretlenek maradtak –, a dánok mérlege két siker mellett két vereség.

Az előző kontinenstornán aranyérmes svédek a bronzmérkőzés első félidejében már hét góllal is vezettek a házigazda németek ellen, az 54. percben azonban már csak egy találat volt a különbség. A hajrában Andreas Palicka védéseire alapozva ismét a skandinávok voltak magabiztosabbak, és sikerükkel kvótát szereztek a párizsi olimpiára. A svédek öt arany- és egy ezüst­érem után először szereztek bronzot a kontinenstornán.

A következő Európa-bajnokságnak 2026. január 15. és február 1. között Dánia, Svédország és Norvégia ad otthont.

Eredmények: * döntő: Franciaország–Dánia 33–31 * a 3. helyért: Svédország–Németország 34–31.