Az áruház harmadik emeletén a FöldSzint nem csupán egy különleges helyzetű, alkotások bemutatására is alkalmas helyszín, hanem – mint Vetró Bodoni Barnabás fogalmaz – egy „találkozóhely”, ám csapatukkal éppen azon dolgoznak, hogy kialakítsanak egy önálló kiállítóteret. Ám addig is a megszokott térben fogadják az alkotókat, műveiket, így a 23 esztendős Balogh Krisztinát is felkarolták, bátorítva, hogy folytassa, mélyítse el képzőművészeti munkásságát. A kiállításmegnyitón Oláh Eszter énekelt, illetve mondott rövid felvezetőt, megjegyezve, hogy Balogh Krisztina egy olyan állapotból alkot, ami nem hétköznapi, nem megszokott, miként maga a fiatal művész is megfogalmazta, „álomparalízisekből” keletkezett benyomásokat festett, illetve rajzolt le, ősi, mélyebb képeket hozva felszínre. Ezt követően Gerebenes Ede, Fekete Zsolt és Simon László zenéltek, majd az érdeklődők megtekinthették a kiállított munkákat, melyek két hétig láthatóak.

Balogh Krisztina végzettsége szerint sporttanár, most készül pedagógiai vizsgáira, s az az egyik célja, hogy gyermekeket taníthasson az iskolában. Régebb versenyszerűen kézilabdázott, de nagyon szeret lovagolni is, mert az állatokkal való kapcsolat boldoggá teszi. Újabban a falmászás iránt is érdeklődik, s szeretné magát kipróbálni a sziklákon is. És természetesen alkot, rajzol, ruhákat varr, sőt, még édesapjának is segít autószerelő műhelyében, hiszen érdeklik a gépkocsik is. Szereti látni azt, ahogy valamit szétszednek, majd újra összeraknak és működik. És mivel több minden érdekli, hisz abban, hogy megtalálja majd azt az egyensúlyt, amely lehetővé teszi, hogy az általa kedvelt tevékenységeket szenvedéllyel művelhesse.