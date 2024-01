Három ország fiataljai Kézdivásárhelyen

Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke arról tájékoztatott, hogy az Innovative Curriculum Erasmus+ projekt egy több hónapon át futó program, melynek a részt vevő országok adnak otthont. Decemberben Törökország, január második felében a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület volt házigazdája a programnak, áprilisban Magyarországra mennek, az utolsó találkozóra május végén Spanyolországban kerül sor.

A házigazda egyesület vezetője azt is elmondta, hogy az ificsere elsődleges célja a részt vevő fiatalok (országonként 4 + 1 fő) önéletrajzának javítása személyes képzéseken, tananyagokon keresztül, a számítógépes alkalmazások önképzési eszközeivel, kiegészítve a csapatmunkával. A projekt lefutási ideje alatt a fiatalok nyolc számítógépes alkalmazást ismernek meg, és minden részt vevő ország két applikációért felel.

A Kézdivásárhelyen eltöltött egy hét alatt a résztvevők különböző csapatépítő, jégtörő játékok, vetélkedők és feladatok elvégzésével a céhes város legfontosabb látványosságait is felfedezték, megismertek egy számukra ismeretlen sportot is, a tekét, betekintést nyertek Oláh Attila jóvoltából egy paralimpikon életébe. Meglátogatták a Bod Péter Tanítóképzőt, az Incze László Céhtörténeti Múzeumot, a patikamúzeumot, bekapcsolódtak a téli amatőr asztalitenisz-bajnokságba, ahol érmeket is nyertek. A csere az Európai Unió résztámogatásával, az Erasmus+ program keretében valósult meg.