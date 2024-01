Közösségépítésre, adománygyűjtésre összpontosítottak

A szervezet előző évi tevékenységét taglaló beszámolóból kiderült, Erdővidéken továbbra is élénk érdeklődés övezi a közösségi kártyát, melynek használata a partnereknél vásárlóknak kedvezményt, a HKA-nak pedig közösségi célokra fordítható részesedést jelent. Mint azt ismertették, a programhoz két új lehetséges partner is jelentkezett.

A HKA természetvédelmi programjaihoz is csatlakoztak új partnerek: az Olt folyó tisztításában, illetve a Napkapu projekthez kapcsolódó csemeteültetésben az E.ON munkatársai is is részt vettek. Egy másik cég, a Zambelli önkéntesei, munkatársai a sepsiszentgyörgyi idősotthon lakóit örvendeztették meg ajándékaikkal az év végén.

A HKA részt vett az elmaradt városrészek felzárkóztatását célzó Prospera projektben is, mely keretében félszáz közösségi akció valósult meg több mint nyolcszáz résztvevő érdeklődése mellett Szépmezőn, az Őrkőn, valamint a Csíki negyedben.

Tavaly ugyanakkor két, a Civil Licit módszerre épülő adománygyűjtés lebonyolításával is megbízták az alapítványt. A tavaszi Rotary Bálon közel 200 adakozó 170 ezer lejjel támogatta a háromszéki Vöröskereszt HomeAssist programját, illetve a Diakónia Alapítvány szegény gyermekeket célzó délutáni foglalkozásait. A Székelyföldi Vállalkozók Bálján összesen 135 ezer lejt ajánlottak fel a résztvevők, az összegből daganatos gyermekek nyári táboroztatását finanszírozták, továbbá az autista gyermekeknek kialakított játszótér gumiszőnyeggel borítását, valamint a mozgássérültek székhelyének fűtésrendszerének korszerűsítését.

A HKA népszerű, honismereti kirándulásokat támogató programja révén az előző évben mintegy 30 ezer lejt különített el 39 kirándulásra, így összesen 1552 diák ismerkedhetett meg behatóbban szülőföldje értékeivel. A szintén népszerű, az őshonos gyümölcsfák visszatelepítését célzó kezdeményezés révén 2023-ban rekordmennyiségű, 6705 gyümölcsfa került kiosztásra 12 háromszéki településen. Tíz év alatt összesen 42 ezer őshonos gyümölcsfacsemetét osztottak ki megyeszerte – derült ki a beszámolóból. Pályázati forrásokból, valamint helyi adományokból 583 ezer lejt gyűjtött tavaly a szervezet, ebből több mint 412 ezer lejt fordítottak vissza közösségi célokra.