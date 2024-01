Hajnalban döngettek a prefektusnál

A döngetés hallatán az álmából ébredő kormánymegbízott először arra gondolt, hogy ég a ház, másodszor pedig arra, hogy medve tört be valahova, mert ezért már ugrasztották fel éjjel uzoni polgármester korában. Úgy pizsamásan ment ajtót nyitni, és úgy is felelt a belépő néhány személy kérdéseire. Elsősorban arra, hogy miért nincsenek nála a prefektúra beruházásainak iratcsomói: azért, mert a hivatalban vannak, ahol lenniük kell – válaszolta. Elmagyarázta, hogy a prefektusnak egy polgármesternél jóval kevesebb fontos döntést kell hoznia, hiszen mire eléje kerül egy dokumentáció, az intézmény különböző részlegei már mindent ellenőriztek, és annyi kézen átmegy minden, hogy valaki biztosan észreveszi, ha valami nincs rendben. Tévedések történhetnek, de szándékos törvényszegéssel egyetlen munkatársát sem lehet vádolni – állítja Ráduly István, aki a házkutatások után azt mondta a prefektúra alkalmazottjainak, hogy ezután is úgy dolgozzanak, mint eddig, csak még figyelmesebben.

A január 16-án történtekre visszatérve a prefektus közölte: otthonában a számítógépét és minden adathordozóját lefoglalták és elvitték, reméli azonban, hogy ugyanúgy visszakapja őket, hiszen egyetemi előadásai (Ráduly István a BBTE sepsiszentgyörgyi tagozatán oktat) és a vizsgatételek is közöttük vannak. A prefektúráról – ahova a bikfavi házkutatást követően maga is bement, és a házkutatás lezárásáig ott maradt – a villamos hálózat felújítására vonatkozó beruházási dokumentációt vitték el (erről a témáról most is elhangzott, hogy a hatvanas években kiépített hálózat már annyira nem bírta a terhelést, hogy nem lehetett egyszerre több számítógépet bekapcsolni), az épület magántulajdonban levő részének megvásárlási dokumentációját (az egykori Fogolyán-háznak ma a hatodrészét bírja a család egyik leszármazottja, Szotyori Nagy Áron, aki tavaly még hajlandónak mutatkozott annak eladására, ezért a prefektúra készíttetett egy felértékelést, és meg is kapta a tranzakcióhoz szükséges összeget a belügyminisztériumtól, de az örökös visszalépett, a pénz pedig visszament Bukarestbe), illetve egy visszaszolgáltatási iratcsomót. Utóbbiról Ráduly István elmondta: a panaszos ugyan a villanyhálózat felújításán dolgozott, de ugyanúgy kihallgatáson, munkatársai jelenlétében fogadta, mint ahogy mindenki mást, az iratcsomóját nem találják, de nem hiszi, hogy bármelyik munkatársa törvényszegést követett volna el. Hozzátette: az iratcsomókat a polgármesteri hivatalokban állítják össze és küldik fel, a prefektúrán csak ellen­őrzik, hogy minden rendben van-e; az előfordul, hogy megsürgetik az ügyintézést, de ezt sem öncélúan teszik, hanem például azért, hogy egy községháza ne fusson ki valami uniós pályázati határidőből.

Ráduly István hangsúlyozta, hogy nem vádolják semmivel, és azt is kijelentette: ő elsősorban az emberekért van a hivatalában, a román kormányért és a közösségéért.