Többen hasaltak el a sofőrvizsgákon tavaly, mint tavalyelőtt – számolt be Ráduly István prefektus keddi sajtótájékoztatóján. A kormánymegbízott által bemutatott összesítés szerint éves összehasonlításban csökkent a beíratott és a forgalomból kivont gépjárművek száma is, de így is magas, minden két lakosra jut egy a megyében.