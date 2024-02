Senki sem veszi át a lejárt gyógyszereket

A 2006-tól érvényes jogszabály értelmében tavaly őszig a gyógyszertárak gyűjthették be a lakosságtól származó lejárt, illetve fel nem használt gyógyszereket, erre volt is több példa. Sepsiszentgyörgyön a Medicom gyógyszertár minden hónap utolsó csütörtökén vette át az ilyen készítményeket, amelyeket az a cég szállított el, amellyel amúgy is szerződése volt a patikának a saját készletében szavatosságukat veszített termékek elvitelére. Tartán Hilda, a Medicom főgyógyszerésze lapunk megkeresésére elmondta, pontos rendszert építettek ki a lakosságtól átvett készítmények dobozolására éppúgy, mint a saját raktárukból származóakra, külön csomagolták a tablettákat, szuszpenziókat, a spray kiszerelésű készítményeket, a lakosságit háromhavonta, a gyógyszertárit havonta vitték el. Ha egy adott típusú inzulinról egy beteget az orvos átállít más inzulinra, előfordul, hogy előbbiből megmarad a készleten, ez történik akkor is, amikor igyekeznek biztosítani a folytonosságot egy bizonyos készítményből a rákos betegnek, ezért időben beszerzik, ám ha a beteg közben meghal, marad a gyógyszer a patikában – mondotta. A lakosság hálás volt, hogy át tudták venni a lejárt gyógyszereket, ők is örvendtek, hogy segíthettek, de a törvény erre jelenleg nem ad lehetőséget, tavaly novembertől beszüntették az említett szolgáltatást – hangsúlyozta Tartán Hilda.

Az új törvény módszertani útmutatójának késlekedése miatt feltehetően az eddiginél is több veszélyes hulladék kerül a csatornarendszerbe, folyóvizekbe, a szeméttel együtt a talajba, mert a lakosságnak nincs, ahol átadnia a lejárt szavatosságú gyógyszereket és különböző, nem környezetkímélő módon próbálnak megszabadulni tőlük – véli a háromszéki gyógyszerészkamara elnöke. Szabó Péter érdeklődésünkre elmondta, bár egy miniszteri határozat szerint korábban a gyógyszertáraknak kötelességük volt átvenni a lakosságtól az ilyen készítményeket, ám sokan indokoltan ódzkodtak ettől, mert nem lehet követni az ilyen gyógyszer származását, hogyan tárolták, ki használta, volt-e fertőző közegben. Veszélyes hulladékról lévén szó, pontosan szabályozott eljárásra van szükség ezek átvételére és megsemmisítésére, ezt a törvényben leszögezik, ezentúl a kórházak feladata és kötelessége ezt megoldani, de gyakorlati útmutató hiányában az intézmények nem tudnak lépni. Szabó Péter szerint a lakosság egy részére jellemző, hogy gyógyszerfölösleget halmoz fel, erről le kellene szokni. Érthető, ha haláleset, illetve az orvos által előírt teljes gyógyszerezés cseréje esetén marad meg felhasználatlan készítmény egy háztartásban, de pluszban nem érdemes otthon tartani fölös mennyiséget semmiből – mondta.

A törvény alkalmazási módszertanát a kórházak is várják, mivel sok helyről érkezik feléjük az igény, hogy oldják meg a gyűjtőpont létesítését. Lapunk megkeresésére a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere elmondta, elképzelhetetlen lenne, hogy a kórház udvarán helyezzenek el egy tárolót, és oda vigyék az emberek a lejárt szavatosságú gyógyszereket – az eljárás ennél sokkal szigorúbban ellenőrzött, ezért előreláthatólag a járóbeteg-rendelő épületében alakítanak majd ki gyűjtőpontot. Várják, hogy a minisztérium adjon ki részletes útmutatót arra vonatkozóan, hogyan történjék az átvétel, milyen jegyzőkönyv, esetleg formanyomtatvány alapján, hisz például a morfiumszármazékok, a pszichiátriás esetek kezelésénél használt gyógyszerek esetén a készítmény felírása is szigorú eljárás alapján történik, az átvételének, elszállításának és megsemmisítésének is pontosan meghatározott szabályok szerint kell megtörténnie.

Ennek a feladatnak pénzügyi vonzata is lesz, erre is kell számítani, ezzel együtt egyelőre sok az ismeretlen a lakosságnál lévő, lejárt szavatosságú, illetve felhasználatlan gyógyszerek ügyében, az ellenben kétségtelen, a helyzetet meg kell oldani, mert valós problémáról van szó – szögezte le a megyei kórház menedzsere.