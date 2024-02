Január eleje óta összesen 23 kutyát fogadtak örökbe, azonban a 145 férőhelyes létesítményben még mindig több négylábú van, a hét elején 157 eb várt gazdára. Máthé László, a menhelyet működtető Tega Rt. vezetője úgy fogalmazott, nem titkolt céljuk, hogy elkerüljék az egészséges kutyusok elaltatását, nem akarnak olyan kényszerhelyzetbe kerülni, hogy ne legyen más megoldás, ezért az AMY Gazdátlan Ebek Egyesületével együtt mindenképp azt szeretnék, hogy az örökbefogadásnak köszönhetőn helyek szabaduljanak fel.

Az igazgató elmondta: szeretnének lehetőséget biztosítani arra, hogy az emberek megbarátkozzanak a menhelyes kutyákkal, ugyanis a nyílt nap nem csupán örökbefogadási akciót jelent, hanem arra is lehetőség, hogy olyan emberek játszhassanak, sétálhassanak a kutyákkal, akik még nem döntöttek az örökbefogadás mellett, vagy nincs lehetőségük kutyát tartani, viszont kedvelik az ebeket.

„Az sem megoldás, hogy hagyjuk a kutyákat falkába verődve a városban bóklászni. Ezek egy része kóbor, de sokszor előfordul, hogy a gazda keresi a házőrzőjét. Nekünk az is feladatunk, hogy befogjuk a kóborló négylábúakat, hiszen vannak, akik félnek tőlük. A megelőzés lenne a legfontosabb, ennek érdekében szoktunk ingyenes ivartalanítást is biztosítani, azonban az a benyomásunk, hogy akik nem figyelnek arra, hogy a kutyájuk ne kóboroljon el, nem is hozzák ivartalanítani őket” – összegezte Máthé László.