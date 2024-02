A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap előnybe került az Universitatea Craiova ellen, azonban ezt követően az olténiai együttes elrontotta a 200. élvonalbeli mérkőzésén pályára lépő Niczuly Roland jubileumát, ugyanis három gólt szerezve győzött a SuperLiga 24. fordulójában. A Sepsi OSK soroztban második összecsapását is elvesztette, a következő két hétben pedig a listavezető FCSB és a címvédő FC Farul Constanța lesz az ellenfele.

A székelyföldi csapat megilletődötten kezdett, a vendégek pedig egész pályás letámadással igyekeztek zavarba hozni a házigazdákat. A 8. percben egy szöglet után Raúl Silva betalált, azonban hosszas videózás után kiderült, hogy a brazil védő lesen volt. Nem sokkal később David Lazar hatalmasat hibázott, Silva viszont nagyot mentett, ugyanis szögletre tolta Gabriel Debeljuh lehetőségét. A folytatásban a hazai együttes is kezdett magára találni, Sherif Kallaku beadásából Branislav Niňaj fölé továbbított, majd a 33. percben a Sepsi OSK vezetést szerzett. Ion Gheorghe előkészítését követően Debeljuh a bal alsóba lőtt (1–0), így első gólját ünnepelhette piros-fehér mezben. Ezt követően Bernd Storck legénysége egy védelmi hibát kihasználva növelhette volna előnyét, ám Debeljuh közelről a kapusba rúgta a labdát. A Craiova szünet előtt egyenlített, Bogdan Oteliță figyelmetlenségét kihasználva az érkező Jovan Marković a jobb felsőbe bólintott (1–1).

A második félidő elején Kovács István tizenegyest ítélt az olténiai együttes javára Marković buktatása után, azonban a VAR javította a játékvezető baklövését. Ezt követően Kallaku kapáslövése elszállt a keresztléc felett, aztán a 67. percben Cosmin Matei hagyott ki egy hatalmas helyzetet, ugyanis senkitől sem zavartatva a jobb alsó mellé gurított. Ezután a videobíró kiszúrta, hogy Oteliță szabálytalankodott Alexandru Mitriță ellen, ezáltal a sípmester ismét a büntetőpontra mutatott. A csereként pályára lépő Elvir Koljić védhetetlenül a bal felsőbe bombázott, így az Universitatea átvette a vezetést (1–2). A székelyföldi csapat a hajrához közeledve próbált egyenlíteni, ám a vendégek kapusa hárította Florin Ștefan lövését, míg Davide Popșa lehetősége kevéssel fölé ment. A vendégek a 84. percben végleg eldöntötték a mérkőzést, Alexandru Crețu lapos átlövése utat talált a jobb alsóba (1–3), így a Craiova megtörte negatív sorozatát és két hónap után ismét nyert a bajnokságban.

SuperLiga, alapszakasz, 24. forduló: Sepsi OSK–Universitatea Cra­iova 1–3 (1–1).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 3569 néző. Vezette: Kovács István (Nagykároly). Sepsi OSK: Niczuly – Oteliță (Popșa, 84.), Niňaj, Ciobotariu, Ștefan (Bălașa, 84.) – Rodríguez (Aganović, 63.), Păun – Gheorghe (Varga K., 63.), Matei, Kallaku (Šafranko, 84.) – Debeljuh. Vezetőedző: Bernd Storck. Craiova: Lazar – Vlădoiu, Zajkov, Silva (Maldonado, 46.), Căpățînă – Crețu, Mateiu – Danciu (Baiaram, 46.), Mekvabishvili (Cîmpanu, 60.), Mitriță (Badelj, 87.) – Marković (Koljić, 65.). Vezetőedző: Ivaylo Bogdanov Petev. Gólszerzők: Debeljuh (33.), illetve Marković (45+2.), Koljić (74. – tizenegyesből), Crețu (84.). Sárga lap: Niňaj (43.), Oteliță (74.), illetve Silva (28.), Mitriță (51.), Vlădoiu (90.).

További eredmények: FC Botoșani–Jászvásári Poli 2–1 (gólszerzők: Lopez 57., Mouaddib 90+1., illetve Saghiri 29.), FC U Craiova–Bukaresti Dinamo 2–1 (gsz.: Bahassa 13., Bauza 52., illetve Politic 64.), FC Petrolul Ploiești–Kolozsvári CFR 1–2 (gsz.: Irobiso 23., illetve Keïta 52., Deac 90+4.), FC Rapid–Galaci Oțelul 2–1 (gsz.: Rrahmani 5., Burmaz 45+2., illetve Cisotti 87.), Kolozsvári Universitatea–Aradi UTA 1–3 (gsz.: Popa 45+4., illetve Omondi 13., Luckassen 36., Fábry 55.).

A táblázat:

1. FCSB 15 5 3 45–20 50

2. CFR 12 6 6 43–24 42

3. Rapid 11 9 4 42–27 42

4. Craiova 10 7 7 35–29 37

5. Farul 10 6 7 33–32 36

6. Sepsi OSK 9 6 9 35–30 33

7. Hermannstadt 7 11 5 30–25 32

8. Kolozsvár 8 8 8 31–36 32

9. Petrolul 6 13 5 24–24 31

10. U Craiova 9 3 12 38–39 30

11. Arad 7 9 8 28–34 30

12. Oțelul 5 13 6 24–25 28

13. Jászvásár 6 8 10 27–39 26

14. Voluntari 6 7 10 28–39 25

15. Botoșani 3 9 12 23–42 18

16. Dinamo 4 4 16 15–36 16

A 25. forduló programja: Galaci Oțelul–FC U Craiova (február 9., 17 óra), Universitatea Craiova–Kolozsvári Universitatea (február 9., 20 óra), Jászvásári Poli–FC Voluntari (február 10., 14 óra), Kolozsvári CFR–FC Rapid (február 10., 21.15 óra), FC Hermannstadt–FC Petrolul Ploiești (február 11., 18.15 óra), FCSB–Sepsi OSK (február 11., 20.45 óra), Aradi UTA–FC Botoșani (február 12., 17 óra), FC Farul Constanța–Bukaresti Dinamo (február 12., 20 óra).

Bevezetik az új ifjúsági szabályt

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) határozata szerint a következő idénytől az élvonalbeli bajnokság és a másodosztály mérkőzésein a csapatoknak öt hazai nevelésű játékost kell pályára küldeniük – közülük egy 21 év alatti –, akik jogosultak arra, hogy a román válogatottban is pályára lépjenek, így a külföldön játszó román állampolgársággal rendelkező labdarúgók is ide tartoznak. Az új szabály csak azokra a klubokra vonatkozik, amelyek akadémiája a legjobb húsz között található az országban, ugyanis ezek az együttesek egy bizonyos szolidaritási támogatást kapnak az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA). A 2025–2026. évi szezontól arra kötelezik az alakulatokat, hogy eggyel több, azaz már hat hazai nevelésű játékos legyen a pályán a találkozók teljes ideje alatt. Ha nem tesznek eleget az új szabálynak, az említett szolidaritási támogatással egyenlő pénzbüntetést kapnak, ezt az összeget pedig az élvonalbeli bajnokság első három helyezettje között osztják szét egyenlő módon, amelyek megfeleltek az előírásnak. A szabálymódosítással az FRF azt szeretné elérni, hogy a klubok az eddiginél nagyobb hangsúlyt fektessenek a romániai játékosok szerepeltetésére és több lehetőséget biztosítsanak nekik a mérkőzéseken, ebből pedig a későbbiekben a román válogatott is profitálhat.