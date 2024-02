Nem támogatják a főpolgármestert

Az alakulat bukaresti szervezetének elnöke, Sebastian Burduja elmondta, döntésük meghozatala előtt kikérték a lakosság véleményét is, és a felmérésben részt vevő több mint 26 ezer bukaresti polgár 72,63 százaléka úgy vélte, hogy „Nicuşor Dan nem érdemel meg egy újabb polgármesteri megbízatást”. Burduja hozzátette, továbbra is jó döntésnek tartják, hogy 2020-ban lemondtak a saját jelöltről és támogatták a jelenlegi főpolgármestert, mert „a Firea-adminisztrációt meg kellett állítani”, most azonban úgy vélik, hogy „nyolc elvesztegetett év után Bukarestnek új, liberális jövőképre van szüksége”.