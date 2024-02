Gazdatüntetések Bukaresttől Brüsszelig, avagy Európa kijózanodása

Megegyeztek a hét végén Bukarestben a gazdák és fuvarozók a kormánnyal. Előbbiek küldöttsége, a főváros határában, Afumaţi-nál több mint három hete tüntetők képviselői pénteken tárgyaltak Marcel Ciolacu miniszterelnökkel, s a kormány bejelentése szerint meg is állapodtak a tiltakozó megmozdulások azonnali beszüntetéséről. Jó hazai szokás szerint létrehoznak egy tárcaközi bizottságot, amelynek feladata megtalálni a legjobb intézkedéseket a követelések rendezésére. Hogy ebből mi lesz, egyelőre nem borítékolható, a bizottságos játszma viszont közismerten annak eszköze, hogy gyors rendezés helyett inkább elodázzák egy probléma megoldását. Rossz politikai taktika, de működőképes.

A Bukarest körgyűrűje mellett, Afumaţi községben tüntető gazdák megerősítették, hogy a kormányfővel folytatott megbeszélésen elhangzott ígéretekre alapozva felhagynak a tiltakozásokkal, igaz, azt is hozzáfűzték, hogy a demonstrációk végleges beszüntetésének feltétele az ígéretek teljesítése, ellenkező esetben ismét utcára vonulnak. Maga a kormányfő azt állította, figyelmesen meghallgatták a gazdák és fuvarozók hangját, s közösen megtalálták azokat a megoldásokat, amelyek érdekeiket szolgálják. Csendes nyilatkozat, illeszkedik az éppen megszokott, a megfelelési kényszerre alapozó politikai magatartás ismérveibe.

Ezzel szemben ugyanebben a témában magyar oldalról jóval kritikusabb nyilatkozatok hangzanak el. Nagy István agrárminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában a gazdatüntetések kapcsán kijelentette: ami most Nyugat-Európában történik, az Európa kijózanodása, a visszatérés a normalitáshoz. A mezőgazdasági tárca vezetője szerint jelenleg Európa mezőgazdasága, élelmiszer-önellátása forog veszélyben, hiszen soha még nem volt ennyire „zöld ideológiáktól átitatott az európai agrárgazdálkodás”, eközben pedig a gazdák nem kapnak piacvédelmet a harmadik országokból, konkrétan Ukrajnából beérkező mezőgazdasági termékekre. E nyilatkozat kapcsán figyelmet érdemel a „zöld ideológiák” szókapcsolat is, ugyanis az Európát átszövő gazdatüntetésekig vezető politikus nem igazán emlegette ezt a témakört, mert a bírálat e téren sem tekinthető politikailag korrektnek.

De vissza az európai gazdatüntetésekhez. Továbbra is megoldatlan marad az ukrán gabona behozatalának korlátozása, s amíg e tekintetben nincs közös nevező, a kormányok csak saját intézkedéseikre támaszkodhatnak. Ezt remélik a romániai gazdák is a bukaresti kabinettől, miközben a budapesti döntéshozók kitartanak határozottabb álláspontjuk mellett: egyoldalúan, nemzeti hatáskörben meghozott döntésként a magyar kormány továbbra is lezárja a határait az ukrán gabona előtt. Ugyanakkor említést érdemel, hogy a múlt csütörtöki EU-csúcs idején Brüsszelben az unió elhibázott agrárpolitikája elleni gazdatüntetés kapcsán a budapesti oktatási intézmény, a tehetséggondozással foglalkozó Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli irodája kihangsúlyozta: az ottani elit ahelyett, hogy átgondolná korábbi döntéseit, hazugságokkal bélyegzi meg a tüntető gazdákat.

Mindezek után újólag is érdemes nyomatékosítani: nem az európai intézményrendszerrel van a legnagyobb baj, hanem annak valóságtól eltávolodott vezetőivel, akik a tiltakozó gazdák pocskondiázásától sem riadnak vissza, akár szélsőjobboldaliaknak is nevezve őket. Ez a magatartás elfogadhatatlan, éppen ezért továbbra is érdemes kiállni a gazdák érdekei mellett, mi több, jobb alternatívát kellene felmutatni – nem csupán számukra! – azért, hogy az idei EP-választásokkal el lehessen búcsúztatni a politikai fantazmagóriák bajnokait.

Borítókép: Gazdatüntetés Brüsszelben az EU-csúcs idején. Fotó: Facebook / Orbán Viktor