Próbavizsgáznak a nyolcadikosok

Mire nagy nehezen – némi természetes hóval és tíznapi hóágyúzással – sikerült használhatóvá tenni és megnyitni a nagyobbik sípályát is Sugásfürdőn, megenyhült az idő, és a hó is inkább tavaszias volt, ám a forgalom így is fellendült, a hosszabbik lejtő nagyobb közönséget vonz, mint a három hete megnyitott kisebbik.