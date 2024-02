Háromszéki természetfotósok kiállítása Zágrábban

Életképek című kiállításával mutatkozott be Zágrábban a sepsiszentgyörgyi TransNatura Természetfotó Klub, tizenöt háromszéki és brassói fotós harminc képét tekinthetik meg a horvát fővárosban az érdeklődők.

Ebből az alkalomból teljesen új képanyagot válogattak, ezeket a természetfotókat így csoportosítva még nem mutatták be – közölte érdeklődésünkre Demeter János, a TransNatura fotóklubot 2016-ban életre hívó Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója. Kiállításaikat már többször elvitték magyarországi helyszínekre, Zágrábba pedig a nagyváradi Varadinum fotóklubbal közösen kaptak meghívást, a zágrábi klub galériájában mindkét csapat kiállíthatta képeit. Nagyon örülnek e lehetőségnek, és reményeik szerint a mostani vendéglátók is bemutathatják majd felvételeiket Sepsiszentgyörgyön. A Zágrábi Fotóklubot 1892-ben alapították, a világ egyik legrégebbi fotóklubja, mintegy háromszáz tagot számlál, elnöke Hrvoje Mahović.

A háromszéki természetfotósok közül Csákány László és Péter Levente vett részt a kiállítás zágrábi megnyitóján, utóbbi a 2023-ban megrendezett TransNatura nemzetközi fotópályázat nagydíjasa. Csákány László lapunknak elmondta, a zágrábi fotósok kö­rében egy ottani, hetven év körüli magyar ajkú fotográfussal is beszélgethettek. Farkaslaki származású, családja az első világháború után menekült a Vajdaságba, majd később onnan telepedtek Zágrábba. Létezik magyar élet is a horvát fővárosban, kisebb magyar közösséggel, magyarázta, ám az a tapasztalat, hogy noha a horvátok nem tiltották a magyar nyelv használatát, mégis beolvadtak, így a magyar ajkúak zöme is horvátul beszél már.