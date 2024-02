Erdővidéki szakember a kertészeti világkiállításon

Az erdővidéki székhellyel is rendelkező Yurta kertészeti cég képviselte Romániát a negyvenedik alkalommal rendezett IPM Essen kertészeti világkiállításon Németországban. A rendezvény célja, hogy a résztvevők és az érdeklődők hasznos tapasztalattal gazdagodjanak, valamint új technológiákat ismerjenek meg. Idén 1400 vállalat volt jelen.

A Yurta kertészetet két négyfalusi kollégájával, ifj. Magdó Jánossal és Orbán Botonddal együtt a baróti Tókos Huba képviselte. Idén a cég cserepes és gyökércsomagolt növényeivel látogatott ki az expóra, előtérbe helyezve a saját termesztésű rózsa- és bogyósnövény-kínálatát.

Tókos Huba elmondása szerint a kiállításnak köszönhetően már évek óta a köpeci kertészetben is a legújabb technológiákat alkalmazzák, ilyen például a virágcserepező gépük, az öntözés, a talajkeverék és mű­trágya korszerű használata. Kertészmérnökként rengeteg új és hasznos információ­val gazdagodott, szerinte olyanokkal is, amelyekre a saját szakirodalomból addig nem kapott választ. Tapasztalatai szerint a részt vevő vállalkozók és képviseleteik barátságosan fogadtak mindenkit, jó szakmai beszélgetéseket lehetett folytatni, de természetesen mindenkinek vannak saját titkai, amit nem szívesen árulnak el a konkurenciának. A külföldiek is előszeretettel érdeklődtek a hazai terményekről, a bogyós gyümölcsöknél arra voltak kíváncsiak, hogy Erdővidéken milyen fajtákat használnak, ugyanis a Romániában őshonos bogyós gyümölcsök időtállóbbaknak bizonyultak.

A kiállítást hét nagy méretű csarnokban rendezik, négy napon keresztül tart, s a résztvevők elmondása szerint egy egész nap nem elegendő az összes stand felkeresésére. A szálasnövények mellett megtekinthetők voltak különböző szobanövények, olajfák, kaktuszok, és virágkötési technikákat is lehet tanulmányozni. Külön csarnok állt rendelkezésre a technológiai vívmányok bemutatására. Ilyen például a dugványozógép, amely robotkar segítségével helyezi sejttálcába a palántákat. Egy másik hasonló vívmány a gyümölcsfaoltó robotkar, amely szintén az ember helyett végzi a munkát. Ezeknek természetesen még csillagászati áruk van. Tókos Huba szerint ennek ellenére már használják azokat a tehetősebb cégek. Ezek a technológiák még távol állnak tőlünk, de jól jelzik a szakma jövőjét.

Az IPM Essen kertészeti világkiállításon való részvétel egy hosszú távú szakmai befektetés a cégek számára, ezért is gondolják úgy a Yurta képviselői, hogy ott kell lenniük, hiszen így eljuthatnak a legfrissebb technológiai és szakmai innovációk a kisebb, helyi kertészetekbe is.

Balázs Tamás