Kiskorúak elleni nemi erőszakkal vádolják a zenetanárt

A Sepsiszentgyörgyi Ügyészség közleménye szerint a vádiratot múlt hónap végén, 31-én véglegesítették és terjesztették a bíróság elé. Az ügyészek a vizsgálat során arra a következtetésre jutottak, hogy a vádlott zenetanárként és kórusvezetőként 2019 és 2020 folyamán visszaélt a befolyásával és helyzetével, több alkalommal is nemi kapcsolatot létesítve egy 14 éves lánnyal, aki a diákja volt. Továbbá 2018-ban egy másik 13 éves lánnyal folytatott nemi viszonyt. Az áldozat annak a kórusnak volt tagja, melyet Szabó József vezetett.

A vádlott ismételten visszaélt a tanári minőségéből fakadó befolyásával, kihasználva, hogy emiatt az áldozat nem tudott ellenállni, elutasítani a közeledését – olvasható az ügyészségi közleményben. A férfit kiskorúakkal létesített nemi kapcsolat, illetve nemi erőszak bűncselekményeivel vádolják. Amennyiben bűnösnek találják, előbbiért a súlyosbító körülmények miatt 3 és 10 év közötti, utóbbiért 5 és 12 év közötti börtönnel sújthatja a bíróság, illetve eltilthatják adott jogok gyakorlásától. A súlyosbító körülmények egyike, hogy a tetteket folytatólagosan elkövette, illetve elkövetésük idején az áldozatok tanára volt.

A vádhatóság továbbá felidézi, hogy a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség 2021 áprilisában tett feljelentést a kézdivásárhelyi ügyészségnél az akkor a Nagy Mózes Elméleti Líceumban helyettesítő tanárként dolgozó Szabó József viselkedése kapcsán. A feljelentést két hét múlva újabb információkkal egészítették ki. A kézdivásárhelyi ügyészség kiskorúak megrontása gyanújával vizsgálatot indított, majd 2022 júliusa végén átadták az ügyet a Sepsiszentgyörgyi Ügyészségének, a vizsgálat innentől már kiskorúakkal létesített nemi kapcsolat bűncselekménye miatt folyt. Szabó Józsefet 2021 novemberében őrizetbe vették, vizsgálati fogságba került, majd a háromszéki törvényszék házi őrizetet rendelt el, mely 2022 januárja végéig volt érvényben, ezt követően szabadlábon védekezhetett.

A Transtelex portál közel egy éve részletesen foglalkozott Szabó József ügyével. Alaposan adatolt riportjukból az is kiderül, hogy az iskola vezetősége Szabó József viselkedése kapcsán 2021 februárjában felmerült gyanú miatt vizsgálatot indított, majd április elsejei hatállyal menesztették állásából. Ezt követően nyújtotta be a tanfelügyelőség a feljelentést az ügyészségre, a tanintézettől kapott információk alapján. Ekkor még csak az merült fel, hogy a Nagy Mózes Elméleti Líceumban tanúsított viselkedése túlmutat a normális tanár-diák viszonyon, mivel szexuális tartalmú üzeneteket küldött a diákjainak, intim kapcsolatokról nem volt szó. Utóbbiak a későbbi vizsgálatok során kerültek képbe.

Szabó József később beperelte a tanfelügyelőséget és a kézdivásárhelyi középiskolát, mert kirúgták az állásából, ám ezt a keresetét 2022 márciusában a Kovászna Megyei Törvényszék elutasította.

A portál azt is kiderítette, hogy Szabó Józsefről még a feljelentése előtt terjedtek olyan információk Sepsiszentgyörgyön, amelyek szerint az általa alapított Harmónia ifjúsági kórus leány tagjaival túlságosan is bizalmas viszonyra törekszik. Ennek kapcsán nevüket nem vállaló volt kórustagok osztottak meg részleteket. Az ügyészség tulajdonképpen ezzel összefüggésben emelt végül vádat. A portál megszólaltatta a vádlottat is, aki egyebek mellett elmondta, hogy a 14 éves lánnyal való viszonyát a rendőrségi kihallgatáson elismerte, míg a többi gyanút, vádat cáfolni próbálta.