Ha nem értenek a szép szóból

Az új szabályzás – melyre még a képviselőháznak is rá kell bólintania, illetve az államfőnek is ki kell majd hirdetnie, hogy hatályba lépjen – gyakorlatilag végleg megfosztaná a vezetés lehetőségétől ezeket a járművezetőket, azaz egy életre elbúcsúzhatnának a jogosítványuktól.

A romániai közúti statisztikákat ismerő, józan gondolkodású ember csak támogatni tud egy ilyen kezdeményezést. Sajnos, több mint közismert, hogy az ország nemcsak a halálos kimenetelű balesetek terén, de az ittasan vagy valamilyen más tudatmódosító szer hatása alatt álló, közutakon randalírozó sofőrök tekintetében is előkelő helyen áll az Európai Unióban. Utóbbi jelenség is már évek óta ijesztő méreteket öltött, ezt maguk a hatóságok több rendben elismerték. A törvénytervezet indoklásában szereplő adatok is jól mutatják, mennyire súlyos a helyzet: míg 2020-ban országos szinten mindössze 740 sofőrt értek tetten a hatóságok ittas vezetésen, 2022 első félévében, azaz hat hónap alatt 1294 alkohol és 13 509 kábítószer hatása alatt vezető autóst büntettek meg. Tegyük hozzá, hogy sajnos – mint sok más esetben – tragédiának kellett bekövetkeznie, hogy végre keményebben fellépjenek, valami megmozduljon a jelenség visszaszorítása terén. Ez a pillanat tavaly érkezett el, két fiatal életének vetett véget egy bedrogozott sofőr a tengerparti Május 2. üdülőtelepen. E tragédia folyománya a tegnap a szenátuson átment tervezet is, amint a tavaly nyáron elfogadott úgynevezett Anasztázia-törvény is, mely előírja, hogy csakis letöltendő börtönbüntetéssel sújthatóak az ittasan vagy bedrogozott állapotban halálos balesetet okozó sofőrök.

A szigorítás szükségességéhez – még ha megkésett is – nem fér kétség, ám adódik a kérdés, hogy sikerül-e áttörést elérni úgy, hogy csak a halálos balesetet előidézőkre sújtanak le komolyabban. Szomorú, de úgy tűnik, sokakat ezek az új rendelkezések sem riasztanak el attól, hogy ittasan, netán „betépve” üljenek a kormányhoz. Csak a háromszéki rendőrség közléseit elnézve, szinte naponta találni részegen (esetenként bedrogozva) furikázó sofőrökről szóló hírt, ráadásul az sem számít ritkaságnak, hogy visszaesőkről van szó, akiket jogosítványuktól is megfosztottak a hatóságok, gyakran ugyanazon okoknál fogva. Kis túlzással azt is mondhatnánk, lassan nem telik el nap, hogy ne kelljen attól tartanunk, egy ilyen sofőrrel hoz össze a sors, és csak a vakszerencsén múlik, hogy nem válunk vétlen áldozattá. Mindezek tükrében jogos a felvetés, miszerint mégis milyen megszorítások, büntetések szükségesek még, hogy felfogják: ilyen állapotban nincs mit keresniük a kormány mögött, a szép szó ugyanis egyértelműen már rég nem elegendő.

Fotó: Brassói regionális útügyi igazgatóság