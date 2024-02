Dan Tanasă feljelentette George Vladimir Duhan elnöki tanácsadót is, amiért – szerinte – titkosította az államfő külföldi látogatásainak költségeivel kapcsolatos információkat. Az elnöki hivatal képviselői azt nyilatkozták ez ügyben, hogy a Klaus Iohannis vezette delegációk 2023-as külföldi útjai 41 millió lejbe

kerültek. (Agerpres)

MEGYEHÁZA LESZ AZ EGYKORI MAGYAR INGATLAN. Uniós támogatást nyert a nagyváradi pénzügyi palota felújítására annak jelenlegi tulajdonosa, a Bihar megyei önkormányzat. A Nagyvárad belvárosában álló, eredetileg irgalmasrendi ingatlant 2012-ben kapta vissza a nagyváradi római katolikus püspökség, ám a megyei önkormányzat megtámadta a restitúciós bizottság határozatát, arra hivatkozva, hogy az épület valójában a magyar állam tulajdona volt, amelyet a trianoni döntéssel a román állam vett át. Ilie Bolojan, a partiumi megye közgyűlésének elnöke Facebook-oldalán közölte, hogy hétfőn aláírták a finanszírozási szerződést az Észak-Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökséggel az emblematikus épület felújítására, mely elkészülte után a megye közigazgatási székhelye lesz. (Bihari Napló / MTI)

GYERMEKEK INTERNETFOGYASZTÁSA. 16–17 éves serdülők egyharmada (34 százalék) jelentős mennyiségű időt, napi 4–6 órát tölt az interneten navigálva, 14 százalékuk pedig még ennél is többet – derül ki a Mentsük meg a Gyermekeket nemzetközi segélyszervezet felméréséből. Az Internet a családban című kutatás eredményeit tegnap, a biztonságos internet napja (február 5.) alkalmából mutatta be a szervezet. Gabriela Alexandrescu, a segélyszervezet romániai fiókjának vezérigazgatója szerint fel akarják hívni a figyelmet a digitális ismeretek, de ugyanakkor a gyermekek online védelmének fontosságára, emiatt idén a szülőkre is koncentrálnak. A felmérés januárban készült 2000, 7 és 17 év közötti gyerekeket nevelő szülő megkérdezésével. (Agerpres)