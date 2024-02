Mintegy két és fél millió lej pályázati pénz áll rendelkezésre Kézdivásárhelyen a forgalom korszerűsítésére és szabályozására. A jelentős pénzösszegből villanyrendőröket vásárolnak, sebességmérő kamerákat és jelzőberendezéseket szerelnek fel, de lesz olyan rendszer is, amely valós időben jelzi, hogy a főtéri parkolóban hol van szabad hely. A közbeszerzést a felszerelésekre már meghirdették.

A Molnár Józsiás utca és a Csernátoni út kereszteződésénél is biztonságosabbá válik a forgalom. A szerző felvétele

A közbeszerzési eljárás február 27-ig tart, addig várják azoknak a cégeknek a jelentkezését, amelyek le tudják szállítani és fel tudják szerelni a jelentős mennyiségű műszaki berendezést.

„Több fontosabb részből áll a projekt, az egyik a forgalom biztonságosabbá tételéhez kapcsolódik. Ebben a csomagban benne van 22 autós és gyalogos szemafor, többek között a gyalogosok számára gombos villanyrendőrt szerelnek fel a nagyon forgalmas Gyárak utcájában, hasonlóképpen a Molnár Józsiás utca és a Csernátoni út kereszteződésénél, a Bem József utca oroszfalvi részén. Az ortodox templomnál is szabályozzák a forgalmat, igényelték ezt, hiszen rengeteg volt a baleset. Olyan helyekre kerülnek gyalogos szemaforok, ahol javítják a járókelők biztonságát. Ami az autós szemaforokat illeti, azoknál feltétel, hogy wifi-sek vagy Blutooth-rendszerűek legyenek, és kommunikáljanak egymással. Ezen kívül négy digitális sebességjelző táblát is kihelyeznek a Gyárak és a Bem József utcában, valamint Nyujtódon. Ezeknek a kamerái egyébként számolni is tudják a gépkocsikat, így pontos statisztikáink lesznek a forgalomról” – magyarázta Szilveszter Szabolcs alpolgármester.

Az elöljáró szerint a központban olyan kamerák lesznek, amelyek folyamatosan figyelik a parkolóhelyeket, az adatokat elküldik egy rendszernek, amely aztán két LED-kijelzőre kivetíti, és ezekről leolvasható, hogy a zsúfolt főtéren hol van szabad parkoló, így egyszerűbbé válik a sofőrök élete.

Az utakon végzett karbantartás biztonságosabbá tételéhez két, szintén LED-pannó beszerzése is szerepel a pályázatban, ami a dolgozók és a közlekedők biztonságát szolgálja.

A közbiztonság javítása érdekében a helyi rendőrségnek négy elemes videófalat, valamint egy új szervert is vásárolnak. Kézdivásárhelyen a Wegener parkban felszereltekkel együtt összesen 69 kamera figyeli a fontosabb utcákat és köztereket.