Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templom tanácskozótermében február 10-én, szombaton 17 órától bemutatják Péter Sándor Táncöröm (Tíz esztendő Kézdivásárhely néptáncos múltjából) című könyvét. Házigazda: Zelenák József lelkész-esperes. Verset mond Incze Melinda, hegedűn játszik Préda Barna. A szerző beszélgetőtársa Mihálycsa Szilveszter, a hajdani nagy táncdrámák megálmodója és kivitelezője.

A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban február 10-én, szombaton 18 órától bemutatják a Farkaskölykök című könyvet, amelyben Szentpáli Szabó László elmeséli kalandos életét. Megtudhatjuk, hogy milyen volt a cserkészet a 30-as években, amikor Z. Sebess József (az első erdélyi cserkészcsapat alapítója) volt a parancsnoka a Kolozsvári Református Kollégiumban, hogyan élte meg a román nemzeti nagytáborokat, illetve az 1933-as gödöllői dzsemborit, vagy hogyan táboroztak a Fekete-tenger partján. A könyvet bemutatja Papp Annamária kolozsvári újságíró, történész, a könyv szerkesztője és kiadója.

Kiállítás

KÖZÖS TÁRLAT. Éltes Barna Hajlék és Rizmayer Péter Menedék című kiállításainak közös megnyitójára kerül sor ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Az eseményt Vargha Mihály múzeumigazgató, szobrászművész nyitja meg. Közreműködik Dombi Rózsa énekes. A hasonló témát feldolgozó képzőművészeti tárlatok a múzeum legfelső emeletén kaptak helyet és november 23-ig látogathatóak. Bővebben a kiállításokról a múzeum megújult honlapján (www.sznm.ro) olvashatnak.

EMŰK. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ idei első életmű-kiállítása az absztrakt festészetet Erdélyben meglepően korán képviselő festőművésznek, Boros Lajosnak (1928–2011) állít emléket. A kiállítást február 9-én, pénteken 18 órakor nyitják meg az EMŰK harmadik emeleti kiállítóterében. Megnyitóbeszédet mond Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője és Gazda József művészettörténész.

Színház

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT. A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat ma 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében előadja És akkor mi van? című szilveszteri kabaréműsorát. Rendező: Kovács Levente. ♦ A társulat február 27-én, kedden 17 és 20 órától a Kovásznai Városi Művelődési Központban is fellép kabaré-előadásával. Jegyek kaphatók a jegypénztárban hétfőtől csütörtökig 8–15, pénteken 8–13.30 óráig. A jegyek ára 65 lej. További információk a 0762 674 516-os telefonszámon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban 9-én, pénteken 19 órától Echoes of Here című előadását játssza. Koreográfus: Ermira Goro. Időtartam: 45 perc szünet nélkül. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon válthatók.

A színházról Sepsiszentgyörgyön

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) A színház mint társadalmi tükör: Kisebbség és többség együtt és külön címmel rendez színházzal és kisebbséggel kapcsolatos beszélgetést február 9-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében. Meghívottak: Jókai Ági komáromi származású színművész; Anna Maria Popa, a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház menedzsere, a Plugor Sándor Művészeti Líceum oktatója; Pálffy Tibor, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház színművésze. A beszélgetés moderátora Farcádi-Plájás Erzsébet szövegíró, kommunikációs szakember. Részvételi szándékot űrlap kitöltésével kell jelezni: feliratkozas.mcc.ro/sepsiszentgyorgy-szinhaz-tarsadalmi-tukor.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A sepsiszentgyörgyi társulat rendhagyó táncszínházi előadásra vállalkozott Ecce Homo – Íme az ember címmel, melyet Farkas Tamás koreográfus és Tapasztó Ernő rendező álmodott színpadra Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója alkalmából. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban február 11-én, vasárnap 19 órától, 12-én, hétfőn pedig 13.45-től szervezett előadáson játsszák a produciót. Az előadásra jegyet a központi jegyirodában lehet vásárolni. Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében 13-án, kedden 19 órától szabad előadáson, 14-én, szerdán 13 órától szervezett előadáson látható a táncszínházi alkotás.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16 órától Legeslegjobb barátok (románul beszélő), 16.30-tól Szuperék (magyarul beszélő), 17.45-től Barbie (román feliratos), 18 órától Semmelweis (magyar életrajzi filmdráma), 20 órától Argylle: A szuperkém (magyarul beszélő), 20.30-tól Négy nővér (román feliratos).

Közönségtalálkozó Nagybaconban

Február 9-én, pénteken 17 órától a református imateremben közönségtalálkozóra kerül sor az RTV1 Magyar Adásának képviselőivel. A találkozón levetítik az 1980-ban készült, Porka havak esedeznek című riportfilmet, amelyben az akkori farsangi eseményt örökítették meg az adás szerkesztői. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, különösen azokat, akik az egykori farsang lebonyolításában diákként, szereplőként, szervezőként benne voltak.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Málnáson és Málnásfürdőn február 11-ig tart az ökumenikus imahét. Az istentiszteletek Málnásfürdőn 17, Málnáson 18 órakor kezdődnek. Ma Tordai Árpád baróti református lelkész, pénteken Boldizsár Ferenc mikóújfalusi római katolikus plébános, szombaton Kristály László Zsolt hidvégi református lelkész szolgál.

HÁZAS BIBLIAÓRA. A sepsiszentgyörgyi Vártemplomi Református Egyházközség új gyülekezeti termében ma 19 órától Tóth Anna tart előadást Megújuló házasságok a Bibliában címmel a Házasság Hete alkalmából. Az előadás ideje alatt a gyülekezet fiataljai játékos foglalkozást tartanak a részt vevő házasok gyerekeinek. Ezzel az előadással egy új kezdeményezés veszi kezdetét a vártemplomi közösségben, melyet szeretettel ajánlanak a házaspárok figyelmébe: minden hónap második csütörtökén 19 órától Házas Bibliaórát tartanak, melyre hívják és várják a házaspárokat.

MEGEMLÉKEZÉS. Február 11-én, vasárnap 11.30 órától a Magyar Polgári Erő sepsiszentgyörgyi szervezete a központi Szent József római katolikus templom kertjében emlékezik a Becsület Napjára a II. világháborúban elesett magyar és német katonák közös sírjánál. A megemlékezésen beszédet mond Erőss Bulcsú, a párt helyi elnöke, verset mond Szász Bence egyetemi hallgató, áldást oszt Antal Zoltán lelkipásztor. A megemlékezés koszorúzással és a himnusz eléneklésével zárul. Minden megemlékezni kívánót várnak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár a szolgálatos.