Gyermekeink

Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a romániai háztartások 85,7 százaléka rendelkezik internet-hozzáféréssel. Az Internet a családban című kutatás pedig arra világított rá, hogy a 16–17 éves serdülők egyharmada napi 4–6 órát tölt az interneten, 14 százalékuk pedig még ennél is többet. A kutatás eredményeit a biztonságos internet napja (február 5.) alkalmából mutatta be a Mentsük meg a Gyermekeket nemzetközi segélyszervezet, kitérve az internettel összefüggő gondokra is.