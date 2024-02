Klaus Iohannis az Európai Parlamentben

A román államfő emlékeztetett, hogy egyes tagállamok az EU alapszerződéseinek újratárgyalásával növelnék a döntéshozatali mechanizmusok hatékonyságát, míg mások határozottan elzárkóznak ettől. Iohannis úgy vélekedett, hogy a szerződések felülvizsgálata nélkül is hozhatók hatékonyságnövelő intézkedések, mint például egyes külpolitikai és biztonságpolitikai kérdések minősített többséggel történő eldöntése. Anélkül, hogy kizárnánk a szerződések valamikori módosításának lehetőségét, ki kell használnunk a szerződések által biztosított összes lehetőséget a könnyebb és gyorsabb döntéshozatal érdekében. Románia teljes mértékben elkötelezett e feladat mellett – jelentette ki.

Az Ukrajnában dúló háború kapcsán kifejtette, az uniónak továbbra is ki kell állnia Ukrajna és az ukrán nép mellett, amikor a demokrácia, egy ország területi sérthetetlensége és szuverenitása, illetve a szabályokon nyugvó világrend forog kockán, és nincs helye a lankadásnak. Ezért Románia jelentős részt vállal az Ukrajna, illetve a háború hatásai által súlyosan érintett Moldovai Köztársaság támogatásában – hangsúlyozta az elnök, aki az Európai Unió megerősítése, a geopolitikai helyzettel való szembenézés és a tartós béke érdekében ismét szorgalmazta az EU bővítését.

Úgy vélekedett, az unió „egyesek véleménye ellenére” erősebb most, mint öt évvel ezelőtt, megerősítették az elmúlt évek megpróbáltatásai.

Egység, szolidaritás, kohézió, jogállamiság – ezek továbbra is közös európai döntéseink középpontjában állnak. A magam részéről a jövőben is szívem mélyéből hű maradok ezekhez az értékekhez és elvekhez, és meggyőződésem, hogy ezek képezik az önök által itt végzett munka alapját is. Hiszek abban is, hogy együtt sikerre tudjuk vinni az uniót, miközben hűek maradunk az egységes és erősebb Európáról alkotott elképzelésünkhöz – mondta Klaus Iohannis.

Felszólalása után a képviselők kérdéseire válaszolva az államfő úgy vélte, elfogadhatatlan, hogy egy tagállam a vétójoga felhasználásával megakadályozhassa a többi tagállamot a másoknak való segítségnyújtásban, utalva többek között Magyarország vétóval való fenyegetésére. Hozzátette, ha az európai döntéshozók még nem állnak készen arra, hogy általánossá tegyék a minősített többséggel történő döntéshozatalt, akkor legalább annyi bátorságuk lehetne, hogy nemet mondjanak a vétójogra, és eltöröljék a döntéshozatali eljárásnak ezt az elemét.

Jó napot kívánok!

– köszöntötte hozzászólásában Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő a pulpitusról Klaus Iohannist, majd románul folytatta: Ezt a magyar nyelvű köszöntést minden román állampolgár megérti, de nem azért, mert a többség kezdte megtanulni a nemzeti kisebbség nyelvét, hanem mert Románia elnöke 2020-ban a magyar nyelvet politikai eszközként használta politikai ellenfeleivel szemben, tette hozzá a képviselő. Felrótta továbbá Iohannisnak, hogy államfőként egyáltalán nem reagált a magyar közösség javaslatára, miszerint létre kell hozni egy többség és kisebbség közötti megállapodást, jelezte, hogy az Európai Unió egyes tagországaiban léteznek sikeres kisebbségvédelemben modellek, ám azok tabutémának számítanak Bukarestben. Eközben Romániában erőre kapnak a szélsőségesek, figyelmeztetett Vincze Loránt. Az RMDSZ által közzétett felvételből kitűnik, Iohannis mosolyogva hallgatta végig Vincze Loránt beszédét.