Rongálják a hulladékgyűjtőket, szemeteskukákat

Hiába alakította át a sepsiszentgyörgyi hulladékgyűjtő pontokat, zárta le azok fémajtóit a Tega Rt., nem sikerült elejét venni a rongálásnak, az ajtók felfeszítésének, de az utcai szemetesek sincsenek biztonságban – ismertették legutóbbi tájékoztatójukban. A hulladékszigetek rongálása kapcsán a helyi rendőrség is arra kéri a lakosokat, hogy értesítsék őket, ugyanakkor azt is jelezve, hogy a bejelentések alacsony száma, illetve a korlátozott lehetőségeik miatt egyelőre keveset tudnak tenni a rongálás visszaszorítása érdekében.

A regionális hulladékgazdálkodási társaság több intézkedést foganatosított annak érdekében, hogy a sepsiszentgyörgyi hulladékgyűjtő pontokon és azok környékén ne legyen szétszórt szemét. Átalakították a korábban nyitható gyűjtőket, a fémajtókra lakat került, néhol még kamerát is felszereltek. A rongálást azonban így sem sikerült megfékezni. Legutóbb 35 gyűjtőre kellett új lakatot felszerelni, ám 48 óra leforgása alatt tíz ismét használhatatlanná vált: van, ahol a lakatot feszítették le, máshol az ajtót rongálták meg vagy a lakatot tartó fület törték le ismeretlenek – derül ki közleményükből. Megtörtént már az is, hogy néhol a korábban kihelyezett kamerát is eltüntették.

„Ha azt akarjuk, hogy a lakhelyünkön ne legyen szemét, nem elég a Tega, nem elég a rendőrség sem önmagában: mivel vasból készült, erős tárgyakról beszélünk, nem lehet ezeket zaj nélkül megrongálni, valaki csak észreveszi, hallja” – vélekedett Máthé László. A Tega Rt. igazgatója hangsúlyozta, a lakosság segítségére is szükség van, hogy a jelenséget megfékezzék, ezért arra kéri a sepsiszentgyörgyieket, amennyiben a szemétgyűjtőket érintő rongálást látnak, értesítsék a rendőrséget, esetleg biztonságos távolságból készítsenek fényképet, hogy az elkövetőket tudják felelősségre vonni.

Kiderült továbbá, hogy az utcai szemeteseket sem kímélik, nemrég az éjszaka leple alatt a Grigore Bălan sugárúton, a villanyrendőrtől a 105-ös tömbházig minden szemetest felrúgtak. „Nem állíthatunk rendőrt és nem szerelhetünk kamerát minden szemeteskuka mellé. Itt megint csak az tud valamit tenni, aki látja, hogy mi történik. Nem arra kérem az embereket, hogy magukat sodorják bajba, hanem hogy annak szóljanak, akinek ez a hatáskörébe tartozik” – hangsúlyozta a Tega Rt. vezetője.

Keveset tehet a helyi rendőrség

Közleményt adott ki szerdán Sepsiszentgyörgy Helyi Rendőrsége is a hulladékszigeteknél tapasztalt rongálások kapcsán. Az önkormányzati alárendeltségben működő hatóság vezetősége szerint ritkán értesítik őket rongálásokról, így a hulladékgyűjtők megrongálása ellen is alig tudnak fellépni. A közleményben idézik Hadnagy István igazgatót, aki szerint a környezetvédelem osztályuk összesen három emberrel rendelkezik, ami kevés ugyan, de a rongálásra vonatkozó bejelentések száma is nagyon alacsony. Az intézményvezető szerint tavaly is csak két ilyen esetben jártak el, miközben a köztisztasági vállalat jóval több esetet jegyzett.

A helyi rendőrség, ha sikerül tetten érnie, azonosítania az elkövetőket, legtöbb megbírságolhatja azokat. Hadnagy István szerint ennek is van hatása, rövid időre bár, de elmaradnak a rongálások.

Az igazgató kitért arra is, gyakran azzal bírálják a hatóságot, hogy embereik nem érnek ki időben, de ennek az egyik oka, hogy kevesen vannak, akik eljárhatnak ilyen esetekben. Más osztályon dolgozókat hiába küldenek ki, ők nem intézkedhetnek. Hadnagy István ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden bejelentés esetén kiszállnak a helyszínre, ha ez valamivel megkésve történik, az sem jelent feltétlenül bajt, mivel a kukázók is adott útvonalakat járnak be, és valamelyik következő állomásnál (hulladékszigetnél) megtalálják őket.

Hadnagy István szerint sokan segítő szándékkal a szigeteken kívül helyeznek el hulladékot, de tudniuk kell, hogy ennek az eredménye szétdobált szemét lesz. Önkormányzati határozat tiltja a hulladéknak a kukákból, tárolókból való kiszedését, 300-tól 1000 lejig terjedő bírsággal sújtható, aki ezt teszi. A helyi rendőrség kevés ilyen esetben járt el 2023-ban, összesen 27-szer, 9 alkalommal csak figyelmeztettek, 18 esetben bírságoltak. A kukák és tárolók felfeszegetését is tiltja egy másik önkormányzati határozat. A kiszabható pénzbüntetés ebben az esetben 150-től 300 lejig terjed, de mint fentebb is láttuk, tavaly összesen két ilyen esetet jeleztek a lakók. A hatóság arra kéri éket, hogy ilyen helyzetekben hívják a 0800 800 767-es ingyenes számot. (dvk/ndi)