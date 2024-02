Bizonyára kevés háromszéki kosárlabda-kedvelő van, aki ne emlékezne a sztárokkal teletűzdelt LDLC ASVEL Féminin elleni mérkőzés utolsó másodperceiben szerzett győztes kosarára a legrangosabb európai kupasorozat 7. fordulójában. Boriszlava Hrisztova 2022 augusztusában lett a Sepsi-SIC játékosa, amelynek mezében az első idényben bajnoki címet nyert és Román Kupa-győzelmet ünnepelhetett. A 2023–2024. évi szezon közepétől már csapatkapitányként lépett pályára zöld-fehérben, látványos játékával, szorgalmával és alázatával közönségkedvenccé vált, igazi példakép, aki a pályán és azon kívül is szerethető. A 27 éves bolgár kosárlabdázó – aki dobóhátvédként és alacsonybedobóként is bevethető – a sepsiszentgyörgyi csapat támadásainak középpontja, ezt bizonyítja, hogy 16,8 pontos átlagával az Euroliga alapszakaszát a negyedik legeredményesebbként zárta.

– Nemrég véget ért a legrangosabb európai kupasorozat alapszakasza. Újoncként két győzelemmel és tizenkét vereséggel a csoport utolsó előtti helyén zártatok. Mit gondolsz a klub történetének első Euroliga-szerepléséről? Maradt benned hiányérzet?

– Úgy gondolom, hogy újoncként minden csapat dolgát megnehezítettük, az eredmények ellenére. Ha visszatekintünk, van néhány mérkőzés, amely kapcsán érezhetünk némi elégedetlenséget, mert nem nyertünk, viszont megmutattuk, hogy képesek vagyunk felvenni a versenyt, illetve a legfontosabb, hogy nagyszerű tapasztalatokkal gazdagodtunk. Rendkívül boldog vagyok, hogy Európa legjobb együttesei közül néhányat sikerült elhoznunk a Sepsi Arénába, hogy megtapasztalhassák a magával ragadó hangulatot és energiát.

– Ezen a 14 mérkőzésen a Sepsi-SIC legeredményesebb játékosa voltál, hiszen összesen 269 pontot szereztél. A csapathoz hasonlóan számodra is az első Euroliga-szereplés volt. Milyennek értékeled a teljesítményed?

– Biztosan lehetnék jobb is, azonban összességében jó teljesítmény volt. Határozottan van még hová fejlődnöm, és vannak olyan területek, ahol jobbnak kell lennem, viszont élveztem a versenysorozatot és a lehetőséget, hogy a legjobbakkal mérhettem össze tudásomat.

– Tavaly november 29-én az utolsó másodpercekben szerzett kosaraddal hozzájárultál a csapat első Euroliga-győzelméhez, ugyanis hazai pályán győztetek az LDLC ASVEL Féminin ellen. A második győzelemig sem kellett sokat várni, decemberben 20-án szintén hazai környezetben 30 ponttal diadalmaskodtatok a Polski Cukier AZS UMCS Lublin felett. Hogyan élted meg ezeket a pillanatokat?

– Ezek a pillanatok emlékezetesek maradnak, és minden bizonnyal sok örömet szereztek a csapatunknak. Számos nehézségen mentünk keresztül, ám sikerült összetartanunk, és megmutattuk, hogy képesek vagyunk nagyszerű kosárlabdát játszani. Örülök, hogy ezek a sporttörténelmi győzelmek otthon jöttek össze, ezáltal a szurkolóink együtt örülhettek és ünnepelhettek velünk.

– Milyen volt négy hónapon keresztül Európa legjobb csapatai ellen játszani? Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy a sok utazás rengeteg energiátokat felemésztette, azonban komoly tapasztalatszerzési lehetőség volt.

– Határozottan kijelenthető, hogy nagyon kemény próbatétel volt, minden csapat ellen más tapasztalatot gyűjtöttünk, így továbblépve ezekből építkezhetünk a jövőben. Az Euroliga a legjobb kupasorozat Európában, mindegyik mérkőzést nagyon komolyan vettük, ezeket rendkívüli izgalommal közelítettük meg, olyan lehetőségként kezeltük, amelynek köszönhetően egyre jobbak lehetünk. Az utazás időnként nagyon nehéz volt, azonban ez is része ennek a történetnek, amely lehetőséget teremtett arra is, hogy csodálatos helyekre látogathassunk el.

– A válogatott szünetben vélhetően gőzerővel készültetek a Román Kupa nyolcas döntőjére. Tavaly magasba emelhetted a trófeát, gondolom, idén is szeretnéd megismételni azt a teljesítményt. A sorsolás szerint a két legfőbb esélyes, a Sepsi-SIC és a Constanța már az elődöntőben találkozhat. Mit gondolsz az előttetek álló kihívásról?

– A szünetben lehetőségünk volt arra, hogy magunkon dolgozzunk, és azokra a területekre össz­pontosítsunk, ahol javulnunk kell. Ahhoz, hogy megnyerjük a Román Kupát, a versenykiírás valamelyik szakaszában játszanunk kell a Constanța ellen. Idén úgy alakult, hogy az elődöntőben találkozunk velük, és biztosan nagyszerű találkozó lesz.

– A nyolcas döntő előtt a bajnokság alapszakaszában kétszer is pályára léptek a Constanța ellen. Előnyt vagy hátrányt jelent számotokra a Román Kupa előtt?

– Úgy gondolom, számunkra nagyszerű lehetőség, hogy a következő időszakban kétszer is megmérkőzünk egymással, ugyanis idegenben és hazai környezetben egyaránt játszunk, ami szerintem még jobban felkészíthet minket a Román Kupa nyolcas döntőjére.

– Az előző idényhez képest változott a szereped csapaton belül. Csapatkapitányként az együttes vezére vagy, közönségkedvenc és példakép lettél. Érzel emiatt extra nyomást?

– Nem tapasztalok nyomást, hanem inkább felelősséget érzek, hogy önmagam legjobb változata legyek a csapatom érdekében. Azt akarom, hogy támadásban és védekezésben is remek kosárlabdát játsszunk, ami szórakoztat minden embert, aki szurkol nekünk és követ minket.

– Tavaly nyáron úgy volt, hogy Franciaországba igazolsz, aztán változott a helyzet, és mégis maradtál. Mi játszott ebben leginkább szerepet?

– Úgy éreztem, hogy Sepsiszentgyörgyön lehetőségem van valami különlegeset alkotni. Teljes mértékben hittem Zoran Mikes vezetőedző képességében, hogy képes jobb játékossá tenni, és tudtam, hogy együtt olyat érhetünk el, ami még nem történt meg ezzel a klubbal. Nem volt a legkönnyebb, viszont mindenképp az egyik legjobb döntést hoztam.

– Hogy érzed magad Sepsiszentgyörgyön? Úgy tűnik sok szeretetet kapsz a szurkolóktól, akik szinte mindenhová elkísértek titeket Európában.

– Nagyon jól érzem magam Sepsiszentgyörgyön, amely a második otthonom lett. Az emberek, akik körülvesznek, csak szeretetet és támogatást nyújtottak nekem az elmúlt közel két idényben, amiért örökké hálás leszek.

– Az idény végén mivel lennél elégedett? Nagy valószínűséggel a bajnoki döntőben is a Constanța lesz az ellenfeletek. Izgalmas mérkőzésekre van kilátás.

– Következik a szezon legizgalmasabb része. Most az a fő célunk, hogy eredményesen fejezzük be az alapszakaszt. Két újabb trófeát szeretnénk nyerni, amelyek nem esnek az ölünkbe vér, veríték és könny nélkül. Sok nagyszerű mérkőzésünk lesz az előttünk álló időszakban, ezért keményen dolgozunk majd és élvezzük a folyamatot.

– Hivatásos kosárlabdázóként az év nagy részében távol vagy az otthonodtól. Hogyan éled ezt meg? A családod és a barátaid szoktak meccsekre járni?

– Több mint 15 éve többnyire távol vagyok a családomtól és a barátaimtól, de ezek azok az áldozatok, amelyeket hivatásos játékosként meg kell hoznunk. Bármennyi szabadidőm van, igyekszem a legközelebbi barátaimmal tölteni. Az elmúlt idényben sok mérkőzésemre ellátogattak, ahogy idén is, hazai pályán és idegenben egyaránt.

– Amikor épp nem edzel vagy nincs mérkőzésed, mivel töltöd az idődet? Mi a kedvenc elfoglaltságod?

– A legfontosabb, hogy a szabadidőmben próbálok pihenni és regenerálódni. Szeretem az otthon töltött minőségi időt, viszont igyekszem utazni az országban, próbálok időt tölteni a természetben, illetve találkozom a barátaimmal.