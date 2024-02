Ünnepélyes keretek között, igazi gálahangulatban díjazta Sepsiszentgyörgy Önkormányzata a Best of Sepsi kezdeményezés során döntőbe jutott „mindennapi hősöket” szombat este a Tamási Áron Színházban. A Best of Sepsi kezdeményezés célja, hogy elismerésben részesítsék mindazokat a sepsiszentgyörgyieket, akik munkájukat elhivatottsággal végzik, segítőkészségükkel, kedvességükkel kivívják környezetük elismerését – egyszóval jobb hellyé teszik a várost.

Színpadon a Best of Sepsi döntősei. Fotók: Vargyasi Levente

A gyakran a város pulzusmérőjeként is működő, az éppen aktuális eseményekre ref­lektáló SEPSI óriásfeliraton nevek sokasága sorakozott – a Best of Sepsi kezdeményezés során jelölést kapott személyeké –, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előtt már szombat délután feltűnt a díjátadó ünnepi gálák elengedhetetlen kelléke, a hatalmas vörös szőnyeg, az esemény előtt a fényoszlopok is kigyúltak. Igazán azonban az előcsarnokba belépve ámulhattak nagyot az eseményre érkezők: valósággal úszott a díszekben, csillogásban, pompában a máskor szolid helyiség. Az előcsarnok közepén helyet foglaló zenekar élő játéka csak fokozta az esemény eleganciáját, arról pedig, hogy a díjátadó során a színházteremben izgatott várakozással teli, mégis oldott, jó hangulat uralkodjék, a műsorvezetői szerepet értőn ellátó Kolcsár József színművész és Opra Monica zenész gondoskodott ünnepélyes, humorral is átszőtt, empatikus moderálásával – utóbbi általa előadott dalaival is.

Vörös szőnyeg, zene, csillogás – ünnepélyes hangulat a Tamási Áron Színház előcsarnokában

A Best of Sepsi közönségsikerét, a kezdeményezés iránti érdeklődést nem csak a zsúfolásig telt színházterem, de a számok is tükrözik: összesen mintegy 1200 személyt jelöltek tavaly ősszel, a bestofsepsi.ro oldalon pedig kilenc kategóriában összesen 41 859 szavazat érkezett a 45 döntősre. A szombati eseményen ez utóbbiak léptek színpadra, a 45 mindennapi hőst Antal Árpád polgármester, Vargha Fruzsina és Tóth-Birtan Csaba alpolgármester oklevéllel, érmével és virágcsokorral jutalmazta, a közönségszavazás nyertesei pedig Best of Sepsi trófeát is kaptak – a tapsvihar és a rengeteg gratuláció mellett.

Antal Árpád polgármester ünnepi beszédében gratulált és Sepsiszentgyörgy nevében köszönetet mondott a jelölteknek, döntősöknek. „Mégiscsak az az egyik legnagyobb büszkesége egy embernek – egy közösségi vezetőnek mindenképp –, ha a nagy család, amelyben él, pontosan ilyen emberekből áll: kedves, odaadó, mosolygós és elkötelezett. Pontosan ettől, mindezektől az emberektől dobban úgy Sepsiszentgyörgy szíve, hogy azt egészen messziről érezni és hallani” – mondta a városvezető, háláját fejezve ki mindenkinek, aki az itthon maradást választotta. „Ha lehet egyetlen üzenetem számotokra, amit ma hazavisztek és továbbadtok, akkor az legyen ez: példát véve a ma esti díjazottjainktól, próbáljunk meg mindannyian mindennap úgy élni ebben a közösségben, ebben a testben, városunkban, hogy önmagunk legjavát adjuk” – biztatta a résztvevőket Antal Árpád.

Sokak szemébe csalt könnyet Péterfi Ágnes felszólalása

Köszöntőjét követően színpadra szólították a Best of Sepsi első kiadásának döntőseit, majd – miközben a teremben tetőztek az izgalmak – az egyes kategóriák nyerteseit jutalmazták: trófeával, tapssal, hálával. A közönségszavazatok nyomán az egyes kategóriák nyertesei a következők: Cristina Dumitrescu, a Szent György pince munkatársa (eladók, vendéglátásban dolgozók kategóriája), Rozsondai András futár (szolgáltatásokat nyújtó személyek), dr. Mild Edit bőrgyógyász (egészségügyben dolgozók), Benkő Éva hagyományőrző, a Guzsalyas Alapítvány alapítója (művészek és kreatív, kommunikációs szakemberek), Szőts Dániel Ernő zenetanár (oktatók és nevelők), Préda Csaba karateedző (sportolók és edzők), Péterfi Ágnes unitárius lelkész (egyházi elöljárók, egyházközség aktív tagjai), Buna Hunor mentős (a város biztonságáért dolgozók, vészhelyzet-kezelők), Igyártó Nándor állatmentő (aktivisták, önkéntesek, szociális munkások). A nyertesek közül többen mikrofonhoz lépve mondtak köszönetet, Péterfi Ágnes unitárius lelkész sokak szemébe csalt könnyet üzenetében, melyben arra szólított: egymás kezét fogva közösen tegyük jobb hellyé a várost, vegyük észre, lássuk meg a Sepsiszentgyörgyön megtalálható számos emberi értéket.

A megható pillanatokban, nevetésben, örömben, sok őszinte jókívánságban bővelkedő szombat esti gála közös fényképpel és állófogadással ért véget, a hagyományteremtő szándékkal életre hívott Best of Sepsi kezdeményezésnek lesz folytatása – ígérték a szervezők.