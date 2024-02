Nagy Ibolya 2010-ben 175 babával nyitotta meg első babagyűjteményét a 23-as udvartérben, ahonnan 2013-ban a Függetlenség utca 4. szám alatti épület – a Csizmadia Ipartestület 1910-ben épített bérházának – öt emeleti termében rendezte be a babagalériát, akkor még háromszáz babával. Ez az egyedi gyűjtemény nemcsak megyei, hanem országos szinten is az elsők között van. A babák származási helye Románia, Magyarország, Németország, Franciaország és Ausztria. A galéria anyaga az elmúlt tizennégy év gyűjtőmunkájának az eredménye. A galériában megtalálhatók klasszikus és modern porcelánbabák, művészbabák, limitált kiadásúak, karakterbabák, vinilből készültek és sok más. A babák sokasága mellett régi képek, bútorok, dísztárgyak, valamint az „aranykorszak” éveit felidéző tárgyak, eszközök és képek is helyet kaptak.

Nagy Ibolya érdeklődésünkre elmondta: tavaly már több mint ötezer látogatója volt, akik közül a megyénkbeli, illetve magyar vendégek száma alig húsz százalékot tesz ki, nyolcvan százalékuk román vidékről – Brassó, Szeben, Ilfov, Galac, Konstanca és Ploiești megyéből – érkezett. Zöme visszajáró csoport. Múlt csütörtökön például három helybeli óvodai csoport látogatta meg a babagalériát.

A tulajdonostól azt is megtudtuk, hogy nagyon jól együttműködik Beke Ernővel, a Gyűjtemények Háza tulajdonosával és a mézespogácsát készítő Szántó családdal, akik a galériába látogatnak, azok a Gyűjtemények Házába és a pogácsakészítő műhelybe is elmennek.

A galéria nagytermében művészbabák láthatók. Tavaly egyedi művészbabákkal gyarapodott a gyűjtemény. A babagalériával szemben található a tulajdonos magánlakása, ahol az öt panziószoba mellett az első emeleten a közeljövőben megnyílik Erzsébet királynő emlékének szentelt Sissi Galéria, ahol Erzsébet királynéval kapcsolatos festmények és bútorok másolata, könyvek és két korhű Sissi-ruha lesz kiállítva.

A galéria hétfőtől péntekig 9 és 17 óra, szombaton és vasárnap pedig előzetes telefonos egyeztetés alapján látogatható. Nagy Ibolyát a 0753 034 690-es telefonszámon lehet hívni.